Organiser un événement est un travail colossal. Il faut trouver un lieu, choisir des artistes ou des intervenants, créer un site web… Sur ce dernier point, il existe quelques outils pratiques pour gagner du temps. Parmi eux, WebWave ou bien Flyah, spécialisé dans les évents. Il ne demande aucune connaissance en code ou en design. Le plus, c’est qu’il est totalement gratuit.

Créer un site pour vos événements en quelques minutes

Après une rapide inscription et le choix de votre nom de domaine, Flyah se charge de créer les fondations de votre site web. Le template de base comprend une image en home page, un bouton call-to-action (CTA) pour que les internautes puissent se procurer les billets à l’événement, un encart avec une galerie photos et un autre CTA pour les préventes. Côté menu, les onglets “Events” et “Blog” sont affichés.

Bien entendu, tout est entièrement modifiable. Vous pouvez réorganiser les contenus et en ajouter selon vos envies. Cela peut être du texte, des visuels, des boutons, la line-up, une map… Il suffit de glisser et de déposer des blocs pour effectuer les changements souhaités. Le menu peut, lui aussi, être enrichi en cliquant sur “New Page”. Vous pouvez aussi ajouter des liens vers vos réseaux sociaux, votre politique de confidentialité, une bannière de cookies…

Pour inciter les internautes à participer à votre événement, il va de soi que votre site doit être attractif. Pour ce faire, rendez-vous dans la section “Settings” et “Colour & Styling”. Vous pouvez modifier l’aspect de votre site en jouant avec les palettes de couleurs. Un mode sombre est aussi proposé. Il est par ailleurs possible de personnaliser votre favicon.

Outre cela, quelques paramètres de tracking peuvent également être configurés à l’aide de Google Analytics et d’un pixel Facebook.

Dans le cas où vous souhaiteriez découvrir toutes les possibilités offertes par Flyah avant de vous lancer, nous vous conseillons de consulter les exemples présentés sur sa page d’accueil. De la salle de concert à l’événement, vous aurez un aperçu des rendus possibles.