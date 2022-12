L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (l'Anssi) lance « MonServiceSécurisé », une solution gratuite pour permettre aux services publics en ligne de sécuriser et d'homologuer leurs sites web.

L'Anssi présente MonServiceSécurisé

Comme on peut le lire sur le site web du gouvernement, MonServiceSécurisé est dès à présent disponible pour « aider les entités publiques à sécuriser et à homologuer rapidement leurs sites web, applications mobiles et API ». Ce service a été pensé pour rendre la cybersécurité accessible à tous les agents publics. Conçu spécifiquement pour les RSSI et les DPO, MonServiceSécurisé sera disponible pour l'ensemble des entités publiques (communes, départements, collectivités, etc.).

Les administrations publiques sont de plus en plus nombreuses à mettre à disposition de leurs usagers des « services publics numériques ». Il n'est pas rare qu'elles soient touchées par des cyberattaques. Récemment, la région Guadeloupe était justement victime d’une attaque. Selon un communiqué de presse officiel de la région diffusé le 21 novembre 2022, « tous les réseaux informatiques ont été interrompus afin de protéger les données ».

Récemment, une étude révélait que les ministères français étaient « de plus en plus exposés aux cyberattaques ». En 2020, 20 % des victimes de rançongiciels signalées à l'Anssi étaient des collectivités territoriales. Avec MonServiceSécurisé, l'Anssi veut « accompagner les administrations et ainsi tous les agents du service public, quel que soit leur niveau de cybersécurité, en leur offrant un outil pédagogique pour simplifier leurs démarches de sécurisation et d’homologation », selon Emmanuel Naëgelen, le directeur général adjoint de l’agence.

Une solution qui sera également perçue comme un gage de confiance pour leurs partenaires et leurs usagers. Cette solution a été développée par le laboratoire d’innovation de l’Anssi, un dispositif interne d’incubation de projets innovants lancé en 2021 et œuvrant à la transformation des modes d’action de l’agence en intervenant sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet. MonServiceSécurisé pourra générer en quelques étapes une décision d’homologation de sécurité pour un site web.

Dans le cadre de MonServiceSécurisé, l'Anssi dévoile également l'indice cyber. Une note calculée « sur la base des mesures de sécurité déjà mises en place, pondérant le score total entre celles jugées indispensables et celles recommandées ».