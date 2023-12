À l’ère du tout digital, la création d’un site web est une étape obligatoire pour toute entreprise. Pour autant, c’est loin d’être la plus simple : il faut réussir à concevoir un site attractif et vendeur pour convertir des prospects et leur offrir une bonne expérience en continu pour les fidéliser sur le long terme. Le tout, en répondant aux besoins de ses équipes internes. Cela implique de penser à plusieurs éléments majeurs : l’architecture, le menu, les champs de requête…

Autant de critères sur lesquels revient Ibexa dans un livre blanc exhaustif. À travers ces pages, la plateforme d’expérience numérique de référence pour les professionnels décrypte la création de son propre site web, Ibexa.co. Un témoignage inédit qui met en relief les bonnes pratiques à adopter pour créer un site web qui offre des expériences mémorables à son audience.

L’architecture, le cœur de votre site web

Un site web doit être imaginé comme une maison : pour qu’elle soit solide et fonctionnelle, ses fondations doivent être robustes et sa structure bien pensée. Dans le digital, c’est la même chose, mais on parle alors d’architecture informatique. Il fait référence à une vue globale des milliers de composants et la structure d’un système donné.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Comme le souligne Ibexa, plusieurs éléments doivent être considérés au moment de choisir votre architecture : la complexité de la logique commerciale, la fiabilité, les performances… Autant dire que ce n’est pas un choix à prendre à la légère. De celui-ci dépend la bonne évolution du site et du succès à long terme de votre activité. Le défi reste toutefois d’opter pour une architecture puissante, pertinente et performante, sans pour autant rendre les choses inutilement complexes.

Pour faire fonctionner son site web, Ibexa s’appuie sur plusieurs de ses propres solutions, une palette de systèmes externes intégrés, des outils de données, des intégrations… Dans ce livre blanc, l’entreprise vous dévoile les coulisses de son site web et ses secrets de réussite. Les conseils fournis vous permettront de créer, à votre tour, un site headless, ergonomique et efficace qui vous aidera à tirer votre épingle du jeu au sein de votre secteur.

Des menus flexibles pour une meilleure gestion opérationnelle

Après l’architecture, vient le moment de se pencher sur le menu de votre site. L’enjeu est double : il doit être pratique et optimisé pour les internautes, mais aussi offrir une gestion fluide et flexible pour vos opérations quotidiennes.

De son côté, Ibexa a choisi de découpler les menus de la hiérarchie des contenus. En effet, son site dispose de menus qui vivent dans une branche distincte de l’arborescence de contenu. Ils peuvent être modifiés indépendamment.

En outre, pour que les éléments du menu soient très flexibles, elle a créé un type de contenu personnalisé. Il comporte plusieurs champs permettant à l’équipe éditoriale de créer des liens vers des ressources internes et externes, ainsi que de gérer diverses propriétés.

Enfin, pour le pied de page, elle utilise une sous-branche distincte similaire à celle du menu principal. Le même code frontal est utilisé, mais l’apparence est différente. Tout cela, grâce à sa solution Ibexa DXP.

Menus personnalisés, complexes, statiques… Peu importe l’option pour laquelle vous optez, le modèle de création et de gestion de menus d’Ibexa a fait ses preuves pour chacune d’entre elles. L’avantage, c’est que toutes les équipes peuvent contrôler la structure du menu sans nécessairement faire appel aux développeurs et y passer des heures.

Vous l’aurez compris, le livre blanc est une ressource indispensable pour en savoir plus sur cette méthode infaillible et concevoir un menu de navigation efficace autant du côté internaute qu’administrateur.

Le Page Builder, pour créer des expériences client mémorables

Pour permettre à chaque membre de ses équipes internes de prendre le contrôle de la gestion du site, Ibexa s’est naturellement tourné vers Page Builder, une fonctionnalité technique de sa DXP. Elle est construite à partir de deux éléments principaux : les blocs et les mises en page. Grâce à ce fonctionnement simplifié, les éditeurs peuvent créer des pages de destination et des pages de contenu non uniformes sans ressources de développeur.

L’évolutivité de l’outil est un point important à souligner. Pour s’adapter aux besoins inédits qui pourraient émerger, de nouveaux blocs et mises en page peuvent être créés ou modifiés en quelques clics.

Qu’en est-il de la flexibilité du front-end ? Et des intégrations du back-end ? Ibexa répond à toutes ces questions clés dans son livre blanc. Un véritable tour d’horizon des possibilités de l’outil vous est proposé.

Le document infuse d’informations utiles et de conseils pour créer un puissant site web et offrir les meilleures expériences numériques à votre audience. Partez à la découverte de chacun d’entre eux en téléchargeant gratuitement ce guide.