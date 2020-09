Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ne peut que se réjouir de cette nouvelle collaboration qui s’est nouée avec le géant de la lunetterie de luxe. En effet, Facebook mise sur la création de lunettes élégantes, qui donnent aussi à l’individu une vision enrichie de la réalité qui l’entoure.

« Nous n’avons pas encore de produit à vous présenter aujourd’hui, mais je suis heureux de vous annoncer que nous avons formé un partenariat pluriannuel qui débutera par la construction et le lancement de notre première paire de lunettes intelligentes l’année prochaine », a déclaré M. Zuckerberg.

Facebook a bel et bien confirmé à TechCrunch que ces lunettes aux styles distincts n’auront pas d’écran. Elle souhaite créer des lunettes haute technologie qui seront munies d’anti-reflets et qui pourront s’intégrer à son propre logiciel Facebook. « Ce projet a été conçu comme un moyen de nous aider à innover de manière sûre et responsable », souligne M. Zuckerberg. Dans le cadre du projet Aria, qui est une initiative de recherche sur la réalité augmentée, le patron de Facebook a annoncé qu’un groupe d’employés spécialement formés testeront au courant du mois ces lunettes intelligentes pour pouvoir en faire un bilan constructif.

Ces nouvelles lunettes axées sur la réalité augmenté pourront montrer aux individus le chemin dans la rue, suggérer des musiques dans un magasin ou encore indiquer où se trouvent les clés qu’ils ont égarées. Facebook, qui est souvent critiqué pour le manque de protection de la vie privée de ses utilisateurs, précise qu’elle sera soumise à des tests approfondis avant la mise en vente de tout appareil. De plus, Facebook s’est également associé à l’Université Carnegie-Mellon, en Pennsylvanie, pour pouvoir étudier ces lunettes et comprendre comment elles pourraient être utilisées pour cartographier l’intérieur des musées ou des aéroports pour les individus ayant une déficience visuelle.