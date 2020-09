Les répercussions de la Covid-19 continuent de profiter à Zoom. Le service de visioconférence signe un second exercice fiscal 2020 record, avec des revenus qui ont quadruplé pour atteindre 663,5 millions de dollars, contre 145,8 millions de dollars à la même période l’année dernière. Un chiffre qui dépasse toutes les prévisions et qui trouve son origine dans l’explosion du télétravail partout à travers le monde.

Le coronavirus a mis de nombreuses entreprises en difficulté, mais a également permis à d’autres d’émerger. C’est notamment le cas de Zoom, qui a connu une véritable explosion lorsque des mesures de confinement battaient leur plein à travers le monde entier. Et si les analystes estimaient que le souffle risquait de retomber, il n’en est rien : lors de son second trimestre fiscal 2020 qui s’est clôturer à la fin du mois de juillet, la société a enregistré des chiffres record.

En outre, Zoom présente un bénéfice net de 185,7 millions de dollars, contre 5,5 millions de dollars à la même période l’année précédente. Quant à son chiffre d’affaires, l’entreprise enregistre 663,5 millions de dollars, soit plus de 4 fois plus qu’en 2019 ( 145,8 millions de dollars).

Plus impressionnant encore, les résultats du second trimestre 2020 sont à eux seuls supérieurs au total des résultats enregistrés sur l’ensemble de l’exercice fiscal 2019. Eric S. Yuan, PDG et fondateur de Zoom, précise : “Notre capacité à maintenir les gens connectés dans le monde entier, associée à notre solide exécution, a conduit à une croissance des revenus de 355% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre“.

Aussi, Zoom compte à présent 370 000 clients qui ont plus de 10 employés, contre à peine 66 300 ayant moins de 10 salariés l’année précédente. Selon Kelly Steckelberg, directrice financière de Zoom, les abonnements de nouveaux clients représentent ainsi 81% de la croissance des revenus de l’entreprise lors du second trimestre 2020. La dirigeante ajoute également que l’entreprise n’a pas connu le taux de désabonnement attendu par les analyses.

… Et fait ses prévisions pour 2021

Grâce à ces excellents résultats, Zoom peut se montrer confiant en l’avenir. Ainsi, la firme estime désormais que ses revenus pour l’exercice 2021 devraient s’élever à 2,39 milliards de dollars. Une issue qui bat toutes les précisions… En effet, si l’entreprise a connu un succès fulgurant lors du confinement, elle a également rencontré de nombreux problèmes liés à la cybersécurité qui auraient pu arrêter net sa croissance.

Finalement, Zoom s’en sort plus que bien et semble avoir appris de ses erreurs, notamment en s’étant entouré des meilleurs experts en cybersécurité et en ayant mis en place le chiffrement complet des échanges pour les comptes gratuits. Aussi, l’entreprise ne compte pas se reposer sur ses acquis et développe déjà de nouveaux produits, tels que Zoom For Home, ainsi que son intégration aux écrans intelligents Google Nest, Facebook Portal et Amazon Echo. Une évolution rapide et des résultats record qui devraient fortement inquiéter les services concurrents…