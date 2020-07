Zoom passe du software au hardware en dévoilant “Zoom for Home”, un dispositif spécialement conçu pour la visioconférence. Consistant en un écran tactile de 27″ et conçu en partenariat avec la société DTEN, l’appareil démarre au prix de 599$ et sera disponible dès le mois d’août 2020.

Zoom for Home, un dispositif à 599$

Zoom for Home est un dispositif tout-en-un qui comprend un écran tactile de 27 pouces équipé de trois webcams grand-angle et huit microphones à réduction de bruit intégrés, rien que ça. Sans surprise, celui-ci est livré avec l’application Zoom déjà installée et arrivera chez vous pré-chargé.

Il a été conçu pour être simple, intelligent et intuitif. Vous pourrez par exemple synchroniser votre calendrier à votre appareil, afin de ne rater aucune réunion Zoom. Vous pourrez également vous servir de son tableau blanc pour prendre des notes lors de vos visioconférences, et importer vos contacts facilement.

Si ce dispositif se destine majoritairement à un usage professionnel, Jeff Smith, dirigeant de Zoom Rooms, estime qu’il est tout à fait possible de l’utiliser dans des cadres divers et variés. Dans une interview accordée à Engadget, il explique : “Zoom en tant que plateforme est étendue à de nombreux cas d’utilisation. L’année dernière, je n’aurais jamais imaginé qu’un professeur de fitness puisse utiliser Zoom. Mais maintenant, il y a toutes sortes d’utilisations, et elles sont toutes applicables à Zoom for Home également”.

D’ores et déjà disponible à la pré-commande, Zoom for Home commencera à être livré au mois d’août 2020 pour les acheteurs se trouvant aux États-Unis.

Zoom capitalise sur la tendance du télétravail

En raison de la pandémie mondiale de Covid-19, le télétravail s’est imposé comme une solution incontournable pour des millions de personnes à travers le monde. Une fois le confinement passé, cette tendance ne s’est pas éteinte, bien au contraire. De grandes entreprises telles que Facebook et Twitter par exemple, pensent même à proposer le travail à distance comme solution à long terme pour leurs employés.

Une situation profitable à Zoom qui a connu un véritable essor ces derniers mois. Au mois de décembre 2019, l’application comptait “seulement” 10 millions de participants quotidiens. Quelques mois plus tard, en avril 2020, elle en enregistrait 300 millions. Avec ce nouveau dispositif, la société démontre qu’elle compte bien continuer de capitaliser sur le télétravail, tant sur le software que sur le hardware. Une stratégie qui pourrait bien de porter ces fruits dans un contexte où le monde du travail connaît une véritable et très rapide transformation.