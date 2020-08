C’est à l’occasion de la fête de l’indépendance que le Premier ministre Narendra Modi a fait une déclaration officielle à propos d’un projet qui fait beaucoup parler à travers le monde : Digital India. C’est le nom de cet ambitieux programme qui vise à connecter tous les villages du pays à la fibre optique dans un délai maximum de 1 000 jours.

Digital India : le projet colossal pour connecter l’Inde

Si l’Inde possède déjà un immense territoire terrestre, le pays a également quelques îles à couvrir. Cela ne sera pas un problème selon Narendra Modi qui annonce également qu’une connexion sera également possible grâce à un câble sous-marin. Un peu comme le projet 2Africa de Facebook ou celui de Google, Grace Hooper, qui doit relier les États-Unis à l’Espagne et au Royaume-Uni.

L’Inde célèbre actuellement sa 74ème fête de l’indépendance. Après avoir annoncé que tous les indiens disposeront bientôt d’une “carte d’identité de santé”, le Premier ministre semble confiant et veut positionner l’Inde comme une nouvelle grande puisse mondiale avec ce projet. Il affirme que :

“Au cours des cinq dernières années, 1,5 million de Gram panchayat (gouvernements locaux regroupant un à plusieurs villages) dans le pays ont été connectés avec des câbles à fibre optique. Avant 2014, seulement cinq douzaines de panchayats dans le pays étaient connectées à la fibre optique”.

Le Covid-19 a poussé le gouvernement a lancé ce projet

Une Inde numérique, c’est vraiment possible ? Oui, sans aucun problème selon le Premier ministre du pays. Il a même précisé que le territoire de l’Union de Lakshadweep en mer d’Oman sera relié à la fibre optique dans le cadre du projet Digital India grâce à un câble sous-marin. C’est une véritable prouesse technologique. Le Covid-19 et les mesures de confinement ont poussé le gouvernement indien à vouloir développer davantage son infrastructure web pour continuer de faire vivre l’économie et l’éducation dans ce grand pays qui compte aujourd’hui 1,35 milliard d’habitants.

Pour justifier ce projet colossal, Narendra Modi a justement pris l’exemple du “développement de la nation. Il a expliqué que :