Quelques mois seulement après avoir testé l’intégration de Gmail à Outlook, Microsoft va plus loin en y intégrant également le Google Agenda. Une nouveauté destinée aux utilisateurs de comptes professionnels Outlook et qui devrait leur offrir un meilleur aperçu de leurs disponibilités lors de la planification de rendez-vous.

Une intégration du Google Agenda à Outlook…

Dès à présent, les utilisateurs de Microsoft 365 peuvent synchroniser leur Google Agenda à la version web d’Outlook. Une nouveauté qui n’en est pas vraiment une pour les utilisateurs qui sont sur Mac, puisque cette fonctionnalité leur est accessible depuis 2017. Pour les autres, en revanche, c’est une bonne nouvelle puisqu’ils n’auront désormais plus à basculer d’un service à un autre pour avoir un aperçu complet de leurs rendez-vous et événements à venir. Seul bémol : Microsoft n’a pas précisé si cette intégration s’appliquera à l’avenir aux comptes personnels et gratuits du service.

Pour intégrer votre Google Agenda à Outlook, il vous suffira de cliquer sur “Add Calendar” (“Ajouter un calendrier” en français) qui se situe dans la barre latérale à gauche de votre écran. Vous devrez ensuite cliquer sur l’icône Google, et renseigner l’adresse mail et le mot de passe de votre compte. Après quelques secondes de synchronisation, le tour est joué.

L’intégration du Google Agenda à Outlook – Gif : Outlook / The Verge

… Mais pas seulement

Outre l’intégration du Google Agenda, la version web Outlook accueille également de nouvelles fonctionnalités, comme le révèle The Verge. Parmi elles, la possibilité de planifier l’envoi d’e-mails et les suggestions de réponses automatiques qui s’adaptent en fonction du contenu des e-mails reçus. Microsoft a également pensé à améliorer la gestion des calendriers dans Outlook afin que les utilisateurs puissent trier directement leurs prises de rendez-vous depuis leur boite de réception, sans avoir à retourner dans l’espace Calendrier.

Les utilisateurs du service, qu’ils soient sur la version web ou Mobile, pourront également et dès maintenant accéder à des réunions sur Zoom et Webex en un seul clic. Des nouveautés qui faciliteront la productivité des utilisateurs du service et qui succèdent à l’arrivée de la prédiction de saisie au mois de mai dernier, ainsi qu’à celle d’Outlook Spaces en février 2020.