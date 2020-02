Avec Outlook, Microsoft s’est fixé l’objectif de permettre une productivité, personnelle et organisationnelle, chaque jour meilleure que la veille. Pour se faire, l’entreprise américaine travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité, qui pourrait bientôt être déployée. Il s’agit d’Outlook Spaces. Cette fonctionnalité permet de gérer ses rendez-vous, ses to-do list, mais aussi ses e-mails.

C’est sur Twitter que cette fonctionnalité a été mise en avant. Le compte @h0x0d a publié une vidéo et un lien d’accès ce week-end. La vidéo présente des fonctionnalités et les possibilités offertes par Outlook Spaces. Il s’agit en fait d’une zone unifiée permettant de prendre des notes, d’ajouter et gérer ses rendez-vous, de traiter ses mails, de faire des listes, de gérer des documents ainsi que divers dossiers.

En rassemblant tous ces outils au même endroit, Microsoft veut offrir aux utilisateurs, et précisément aux professionnels, un gain de temps et une navigation simplifiée. Ce projet qui est en construction sur le site, a été testé par quelques personnes qui ont pu le faire fonctionner grâce à des outils de développement.

Spaces helps you organize your emails, meetings, and docs into easy-to-follow project spaces. Forget worrying about dropping the ball; Spaces helps you stay effortlessly on top of what matters. https://t.co/eyru4apQEK pic.twitter.com/MZad1loRuz

— WalkingCat (@h0x0d) February 16, 2020