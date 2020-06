Samsung mise gros sur la 5G et semble décidé à proposer à ses ingénieurs des solutions pour contrôler l’état des antennes 5G en toute sécurité. C’est donc grâce à des drones qu’ils vont pouvoir inspecter le réseau 5G, l’engin enverra des photos des antennes directement dans le cloud et les équipes seront donc à même de les surveiller à distance.

Samsung propose une solution basée sur le deep learning

Les équipes de Samsung ont mis au point une solution d’intelligence artificielle basée sur le deep learning comme le relève ZDNet. Celle-ci va permettre de vérifier la rotation et l’inclinaison des antennes. De cette façon, les ingénieurs seront en mesure de déterminer si oui ou non, les antennes sont installées correctement. Ce sera pour eux un moyen efficace et un gain de temps pour gérer les différentes antennes. Ils n’auront, en effet, plus besoin de se rendre sur place, de s’équiper et de monter puis descendre de l’antenne. Ils pourront gérer toute la surveillance des antennes à distance.

Lors d’une présentation effectuée sur le campus de l’entreprise, l’exercice aura duré moins de 15 minutes. Cette durée comprenant le départ du drone et la réception des photos prises par ce dernier directement sur le smartphone. Un énorme gain de temps donc.

Une solution déployée d’ici la fin de l’année

Samsung prévoit de rendre disponible cette solution, à l’échelle mondiale, dans le courant de cette année. Elle sera particulièrement utile aux États-Unis où les interventions nécessitent toujours le déplacement de deux personnes. Dans le monde entier, cette solution sera une aide considérable dans la mesure où le nombre de sites de réseaux 5G augmente jour après jour. Cela aidera par ailleurs l’entreprise à atteindre son objectif, à savoir posséder 20% de parts de marché dans les équipements 5G d’ici la fin de l’année.

Le vice-président et responsable de l’automatisation des réseaux de l’entreprise a précisé « Avec l’augmentation du nombre de sites de réseaux 5G, les opérateurs ont mis l’accent sur les performances des réseaux, et nous constatons une demande accrue du marché pour des solutions intelligentes de maintenance des sites ». Voilà qui confirme que Samsung n’est pas prêt de se désintéresser des équipements 5G.