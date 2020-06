Dropbox a développé son tout nouveau gestionnaire de mots de passe, uniquement disponible sur Play Store et Apple Store. L’application mobile créée par l’entreprise américaine, spécialisée en stockage et en partage de fichiers, n’est encore réservée qu’à certains utilisateurs du service et en version bêta. Elle reprend généralement toutes les fonctionnalités des générateurs de mots de passe tels que Dashlane, LastPass ou encore 1Password.

Dropbox a lancé son nouveau gestionnaire de mots de passe en version Bêta

En outre de stocker et de partager les fichiers de plus de 600 millions d’utilisateurs, Dropbox a décidé de conquérir un nouveau marché, celui des gestionnaires de mots de passe. Même si on peut télécharger cette nouvelle application, elle n’est accessible que sur invitation privée et seuls des utilisateurs soigneusement sélectionnés peuvent l’utiliser.

La société basée en Californie a été très discrète sur le lancement de ce nouveau projet dans un marché où plusieurs solutions existent déjà, telles que KeePass, 1PassWord ou encore Dashlane. D’ailleurs, rien ne laissait présager que la compagnie irait le développer ce type d’applications. En 2017, Dropbox a même conseillé à ses utilisateurs de renforcer la protection de leur compte grâce à la configuration d’un gestionnaire de mots de passe.

Plusieurs fonctionnalités inspirées des gestionnaires existants

Comme pour les autres gestionnaires de mots de passe, l’application mobile de Dropbox permet de stocker toutes les données de sécurité dans un endroit sûr afin que les utilisateurs puissent se connecter instantanément à leurs divers comptes. Chaque mot de passe est relié à un site web ou à une application, et le tout est classé alphabétiquement pour davantage d’ergonomie.

Il est également possible de créer de nouveaux mots de passe lorsqu’on souhaite ouvrir de nouveaux comptes. Les utilisateurs peuvent y accéder grâce à la synchronisation automatique sur tous les appareils. En plus de ces fonctions classiques, le leader de la sauvegarde des fichiers en ligne a également intégré « un chiffrement à connaissance zéro » de façon à ce que seul l’utilisateur puisse avoir accès à ses mots de passe.

Dropbox semble être sur la bonne voie pour améliorer l’expérience utilisateur de ses clients. En revanche, comme l’application est encore en pleine phase de développement, il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir se faire un avis complet dessus.