Facebook (ou plutôt Meta) vient d’annoncer l’arrivée de plusieurs applications en 2D sur sa plateforme de réalité virtuelle Oculus. La firme franchit ainsi un nouveau pas pour démocratiser cette technologie sur le lieu de travail, l’une des pierres angulaires du déploiement de son métavers.

Les applications basées sur le standard Progressive Web App

Ce n’est pas la première fois que de telles applications sont disponibles sur la plateforme Oculus, qui permet d’utiliser un tel format grâce à la version d’Android qu’elle intègre. En revanche, l’arrivée de tant d’applications en 2D est inédite. Dans un premier temps, Facebook, Instagram, l'application de collaboration Smartsheet et la messagerie client Spike seront disponibles au téléchargement pour le casque Oculus Quest. Ensuite, Slack, Dropbox, Monday.com ou encore Pluto.Tv y seront également ajoutées.

Basées sur le standard Progressive Web App (PWA), ces applications seront pratiques pour les utilisateurs, qui n’auront plus besoin de retirer leur casque pour les consulter sur leur téléphone, puisqu’ils y auront accès directement avec leur Oculus Quest. Par ailleurs, la PWA allégera considérablement la tâche des développeurs et devrait par conséquent entraîner une adoption plus large que celle qu’Oculus connaît de la part des fabricants d’applications, note TechCrunch.

Tout droit vers le métavers

Cette annonce s’accompagne d’une refonte plus large de la stratégie de réalité virtuelle au travail voulue par Meta. Pour rappel, l’entreprise a introduit une suite d’applications baptisée Quest for Business destinée, comme son nom l’indique, aux appareils Oculus Quest. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle a introduit Infinite Office à son casque le plus récent, l’Oculus Quest 2.

Avec son changement de nom récent, Meta a dévoilé ses ambitions et se concentre désormais sur le métavers. Dans cette optique, la firme a également annoncé, en août dernier, la sortie d’Horizon Workrooms sur l’Oculus Quest 2. Il s’agit d’une « expérience de collaboration phare qui permet aux gens de se réunir pour travailler dans la même pièce virtuelle, quelle que soit la distance physique ». Fonctionnant à la fois en réalité virtuelle et sur le web, elle est conçue pour « améliorer la capacité des équipes à collaborer, communiquer et se connecter à distance, grâce à la puissance de la réalité virtuelle ».

Le lancement de plusieurs apps, bien qu’elles soient en 2D, sur la plateforme Oculus va donc permettre à Meta d’encourager l’adoption de ses casques de réalité virtuelle par les professionnels, avec pour objectif de démocratiser leur utilisation sur le lieu de travail et de déployer, au fur et à mesure, son métavers.