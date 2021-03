Le mardi 9 mars 2021, Dropbox a annoncé le rachat de DocSend, une plateforme sécurisée permettant le partage et le suivi de documents, pour la somme de 165 millions de dollars. À travers cette acquisition, la société de stockage en ligne renforce sa récente stratégie visant à répondre aux besoins des entreprises dans un contexte professionnel en pleine transition rythmé par le télétravail.

Drew Houston, PDG de Dropbox, souligne ainsi à travers un communiqué « Nous annonçons l’acquisition de DocSend pour nous aider à fournir un ensemble encore plus large d’outils pour le travail à distance ».

Avec DocSend, Dropbox souhaite sécuriser les échanges de documents

Créée en 2013, DocSend est une plateforme d’hébergement originaire de San Francisco (États-Unis) permettant aux entreprises de partager des documents à l’aide de liens sécurisés et d’analyser leur utilisation. Des outils de suivi proposent ainsi de multiples informations telles que le temps passé sur un fichier, les zones visionnées ou bien les personnes ayant consulté le document. À ce jour, la société dispose d’environ 17 000 clients et se démarque grâce à des solutions pouvant s’intégrer dans plusieurs services tierces.

Dans un billet de blog, Dropbox explique l’objectif de ce rachat : « Le partage sécurisé de DocSend et ses puissantes analyses de documents sont un excellent complément à notre expertise en matière de gestion de contenu à grande échelle ». Le spécialiste du stockage dans le cloud ajoute que « une fois combinés, Dropbox, DocSend et HelloSign offriront une suite complète de produits en libre-service pour aider les entreprises du monde entier à gérer les flux de documents critiques de bout en bout, et à obtenir des résultats commerciaux significatifs. »

L’arrivée de l’équipe de DocSend est une véritable aubaine pour Dropbox. Ce nouveau service se veut une solution parfaite pour sécuriser les échanges entre les entreprises, mais dispose surtout d’une complémentarité indéniable avec HelloSign, rachetée en 2019. Dropbox détient ainsi des outils permettant le stockage de documents, le transfert sécurisé de ces derniers ainsi que leurs signatures électroniques. Trois étapes importantes pouvant par exemple permettre à une entreprise de conclure un contrat avec un client.