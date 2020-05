Facebook annonce Venue, une nouvelle application expérimentale dont l’objectif est d’offrir un lieu dans lequel les fans peuvent s’engager autour d’événements diffusés en direct. Présentée comme un “second écran”, celle-ci regroupera des salons de discussions animés par des commentateurs, des experts, des journalistes, des athlètes et des analystes.

Venue, un hub pour les événements en direct

Avec Venue, on peut imaginer que Facebook cherche à concurrencer Twitter. De fait, le réseau social à l’oiseau bleu est beaucoup utilisé par ses usagers pour commenter des événements en direct. À travers les hashtags, les fans ouvrent des discussions et n’hésitent pas à y aller de leurs commentaires lors d’émissions télévisuelles, d’évènements sportifs ou même d’événements politiques majeurs.

Le parti-pris de Facebook est donc d’aller encore plus loin dans cette approche, notamment en offrant comme plus-value l’avis d’experts et commentateurs célèbres, tels que des journalistes, des analystes ou encore des athlètes, chargés d’animer les salons de discussion autour d’un événement.

Ces derniers pourront ainsi offrir leur point de vue sur l’événement en question, mais aussi poser des questions et créer des sondages interactifs. L’hôte de l’événement pourra également ouvrir des discussions limitées dans le temps à des moments précis de l’événement afin que les fans puissent exposer leur propre point de vue. Aussi, les téléspectateurs n’auront pas besoin d’être collés à leur application à chaque instant durant toute la durée de l’événement. En effet, Venue enverra des notifications à chaque nouveau “moment fort”.

Une nouvelle app créée par l’équipe de R&D de Facebook

Venue a été développée par la NPE (New Product Experimentation) Team de Facebook. Cette équipe spéciale est chargée de concevoir des produits expérimentaux et de les soumettre à des tests sur une durée de temps établie et dans une zone géographique restreinte. Récemment, cette même division de Facebook a lancé les applications CatchUp pour les appels vocaux et Tuned qui est uniquement réservée aux couples.

Vous l’aurez compris, Venue est donc une application expérimentale et sa survie dépendra des premiers résultats enregistrés. Elle aura d’ailleurs l’occasion de faire ses preuves lors d’une course automobile organisée par NASCAR aux États-Unis ; cet événement sera le premier à être associé à l’application.