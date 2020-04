Facebook vient de lancer une nouvelle application expérimentale destinée aux couples. Baptisée Tuned, elle se présente sous forme de réseau social réservé à deux personnes seulement.

Un journal intime à deux

Facebook a décidé de cibler les amoureux une nouvelle fois avec Tuned, qui n’est pas relié à Facebook Dating dont le lancement a été retardé en Europe.

Sur l’App Store, l’application est décrite comme un endroit uniquement réservé aux couples pour qu’ils puissent s’exprimer librement :

« Un espace privé où vous et votre moitié pouvez être vous-mêmes. Avec Tuned vous pouvez être pâteux, décalé et idiot comme si vous étiez ensemble. Exprimez votre amour de manière créative, partagez votre humeur, échangez de la musique et créez un album numérique de vos meilleurs moments ».

La sortie de cette application tombe à point nommé, alors que de nombreux couples sont séparés et ne peuvent pas se voir à cause des mesures de confinement appliquées dans de nombreux pays du monde. Tuned permet de créer un journal intime à deux, de partager des morceaux (l’application est connectée à Spotify), d’envoyer des photos, des notes, des cartes ou encore des notes vocales. Chacun des partenaires peut également indiquer son humeur et ils restent ainsi connectés à tout moment.

Facebook innove et teste

L’application ne nécessite pas de compte Facebook pour être utilisée, mais fonctionne grâce au numéro de téléphone à la même manière que WhatsApp. La BBC note tout de même qu’elle exploite la même politique de confidentialité que le réseau social, cela permet théoriquement à Facebook de récupérer les données présentes sur Tuned.

C’est l’équipe New Product Experimentation (NPE) qui en est à l’origine. Mise en place au mois de juillet 2019, cette division de Facebook a pour but d’imaginer de nouvelles applications afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs, des marques et des liens entre ces derniers. Depuis son déploiement, elle a notamment sorti Whale, une appli de création de mèmes supprimée depuis, et Hobbi, qui a largement été comparée à Pinterest.

Ceux qui souhaitent se procurer cette nouvelle application vont devoir prendre leur mal en patience. Elle n’est pour l’instant disponible que sur les App Store des États-Unis et du Canada, et impossible de dire pour l’instant si elle débarquera un jour en Europe. Il s’agit en effet d’une application expérimentale dans laquelle Facebook teste de nouvelles fonctionnalités et analyse ce qui plaît à ses utilisateurs.