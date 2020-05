Annoncée au mois de mars 2020, l’offre de la néobanque Revolut dédiée aux mineurs fait son arrivée en France. Baptisée “Revolut Junior”, celle-ci permet aux enfants et jeunes adolescents âgés de 7 à 17 ans d’avoir leur propre carte bancaire. Évidemment, les parents et/ou les tuteurs légaux pourront contrôler l’ensemble des opérations effectuées depuis une application dédiée.

Comment fonctionne l’offre Junior ?

L’offre Revolut Junior permet aux jeunes usagers d’avoir leur propre compte ainsi que leur propre carte bancaire. Toutefois, pour profiter de cette offre, le parent ou le tuteur de l’enfant devra d’abord être lui-même en possession d’un compte Premium (7,99 euros par mois) ou Metal (13,99 euros par mois) au sein de la néobanque.

Une fois le compte Junior créé, le jeune utilisateur pourra alors gérer lui-même ses dépenses et contrôler son argent depuis l’application dédiée (iOS et Android), qui est la version simplifiée de l’application dont disposent les clients majeurs. Il recevra également une carte de débit physique qui n’a pas d’autorisation de découvert et qui permet d’afficher en temps réel les dépenses effectuées.

De leur côté, les parents ou tuteurs légaux pourront tout contrôler depuis leur propre interface, puisque les deux comptes Revolut sont automatiquement liés. Ils pourront ainsi recevoir des notifications dès qu’un paiement a été effectué par leur enfant, en plus de contrôler manuellement l’état général du compte. Aussi, en quelques simples clics, ils pourront transférer de l’argent sur le compte de leur enfant quand le besoin s’en fera ressentir.

Revolut signe une stratégie à long terme

Officiellement, Revolut, qui a récemment levé 500 millions de dollars et qui a effectué son lancement aux États-Unis dans la foulée, a déclaré que le compte Junior était une façon de “promouvoir de bonnes habitudes en matière d’argent dès le plus jeune âge, encadrées et guidées par un adulte responsable”. Officieusement, cette offre est avant tout une stratégie sur le long-terme pour assurer son avenir en gardant ces jeunes enfants en tant que futurs clients fidèles une fois à l’âge adulte.

Dans un effet plus immédiat, l’offre Junior pourrait également attirer de nouveaux clients parmi des parents qui souhaiteraient souscrire à Revolut afin d’offrir à leur enfant la possibilité d’avoir leur propre compte bancaire et leur propre carte de débit. Une stratégie bien pensée qui pourra apporter des retombées positives immédiates et à long-terme.