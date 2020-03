En janvier dernier, Revolut levait 500 millions de dollars et réalisait à l’occasion, la plus grande levée de fonds de la fintech en Europe. Il y a quelques jours seulement, c’est une nouvelle offre que la néobanque dévoilait, celle-ci est dédiée aux jeunes de moins de 18 ans. Aujourd’hui, comme le relaie TechCrunch, Revolut s’installe aux États-Unis et poursuit sa conquête du globe.

La néobanque avait préparé son arrivée

En fin d’année dernière, Revolut avait entamé une campagne de présouscription à ses services. La néobanque européenne avait donc fait le choix de préparer le terrain avant son arrivée officielle. Aujourd’hui et maintenant que ses services sont accessibles à tous, chaque américain a la possibilité d’ouvrir une banque, d’obtenir une carte de débit et peut gérer son argent directement depuis son smartphone.

Pour s’inscrire, les citoyens américains n’auront besoin que d’une pièce d’identité et d’un numéro de téléphone, voilà qui illustre parfaitement la simplicité de l’ouverture d’un compte au sein de Revolut. Cependant, s’il y a bien une chose contre laquelle la néobanque va devoir lutter, ce sont les banques traditionnelles encore adorées par les Américains. Cela n’annonce pas une mince affaire, mais la néobanque semble avoir tout envisagé, pour contrer cela, elle propose à ses utilisateurs qui auront domicilié leurs revenus professionnels en son sein de recevoir leur salaire deux jours plus tôt que dans une banque traditionnelle.

Revolut a séduit plus de 10 millions de clients en quelques années

Revolut a été lancé en 2015 au Royaume-Uni. En à peine moins de 5 ans, elle a donc rassemblé pas moins de 10 millions de clients issus du monde entier. C’est là un élément marquant de son succès et nul doute que cela ait joué en sa faveur en janvier dernier, lorsqu’il a été question d’effectuer une levée de fonds à hauteur de 500 millions de dollars.

La société emploie aujourd’hui plus de 2 000 personnes réparties dans le monde entier pour gérer chaque pays où sont implantés les clients. Maintenant que l’entreprise est arrivée sur le marché américain, elle devrait pouvoir continuer de se développer, cela pourrait d’ailleurs l’aider à devenir une banque plus stable, car il y a tout juste deux ans, en 2018, Revolut perdait encore environ un tiers de son chiffre d’affaires.