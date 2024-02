Le Crédit Agricole a l’intention de faire l’acquisition de Pledg, fintech française spécialisée dans le paiement fractionné, permettant de régler des achats en plusieurs fois. Objectif : soutenir l’ambition de Sofinco, l’offre de crédit à la consommation du groupe bancaire, « d’être leader en France du financement en point de vente et e-commerce ».

Le paiement fractionné gagne en popularité

« L’acquisition de Pledg est une opportunité pour consolider nos activités sur le paiement fractionné, à la fois sur les parcours e-commerce mais aussi en points de vente. Cette opération nous permet de bénéficier d’une expertise pointue qui va positionner Sofinco comme l’acteur de référence sur le marché français », commente Franck Oniga, directeur général de Sofinco. L’opération sera menée à bien d’ici la fin du trimestre.

Fondée en 2016, Pledg propose une solution de paiement fractionné particulièrement appréciée des commerçants, car ils reçoivent l’intégralité de la somme même si le client règle en plusieurs fois, grâce à un versement anticipé de trésorerie. Ce type de paiement est de plus en plus utilisé par les consommateurs, atteignant les 5 milliards d’euros pour la France en 2023, soit 10 % de la production globale de crédits à la consommation, indique Les Échos.

En mettant la main sur la jeune pousse, le Crédit Agricole souhaite aussi étoffer son offre technologique pour ses 7 000 partenaires. Une stratégie également employée par BNP Paribas avec son acquisition de Floa en 2021. « Dans une logique de mutualisation, cette opération stratégique va permettre d’acquérir un savoir-faire dans l’exploitation des données partenaires et une maturité sur l’utilisation des différents outils (scoring propriétaire, open-banking…), présentant un intérêt pour Sofinco », détaille la société dans un communiqué de presse.

Consolidation dans un contexte défavorable

Ce rachat intervient dans un contexte de marché défavorable, marqué par une hausse importante des taux d’intérêt. « L’adossement bancaire était l’issue qui s’imposait et CA Consumer Finance est l’acquéreur de prédilection, en raison du nombre de marchands servis, de leur savoir-faire en crédit consommation et la qualité humaine de leurs équipes. L’ensemble des salariés de Pledg se réjouit de soutenir les ambitions de Sofinco », note Nicolas Pelletier, PDG de Pledg.

La start-up va devenir une filiale du groupe, et continuera d’opérer de manière autonome. Elle représente un portefeuille de plus de 200 partenaires et 220 millions d’euros de production annuelle en 2023.

Ce rachat s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle directive européenne sur le crédit à la consommation, qui intégrera les petits crédits de moins de 200 euros et le paiement fractionné dans son champ d’ici à l’automne 2026.