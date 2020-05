Annoncée à l’occasion du F8 de 2019, la nouvelle version de Facebook.com est désormais officielle. Ce nouveau Facebook promet d’être plus rapide, plus fluide et possède même un dark mode. Depuis 16 années d’existence, Facebook a changé, grandi et continue encore de se transformer. Après avoir passé des années à se concentrer sur la version mobile, les équipes de Facebook présentent enfin une nouvelle version desktop.

Le nouveau Facebook tant attendu est là

La grande priorité de Facebook est d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Le fameux FB5, le nouveau design tant attendu est enfin là. Après de nombreuses années de recherche, d’écoute et de travail, le réseau social décide enfin d’officialiser sa nouvelle version desktop.

Ce nouveau site servira de plateforme de base pour les prochaines décennies de Facebook.com. Parmi les quelques ajustements que nous pouvons observer, nous remarquons que la navigation a été simplifiée. Vous trouverez plus facilement ce que vous recherchez grâce à des catégories mieux définies.

Au cœur de cette refonte, un tout nouveau dark mode. Vous pourrez désormais surfer sur Facebook avec une luminosité plus faible et un contraste adapté. Vos yeux vous remercieront. Facebook affirme que ce nouveau mode est idéal pour regarder des vidéos sur Watch. Cette nouvelle version vous simplifie également la tâche pour créer des événements, des pages, ou des groupes.

Vous pourrez désormais prévisualiser en temps réel ce que vous faites pour ne pas vous tromper. Depuis la version desktop, vous pourrez aussi avoir un aperçu du rendu sur la version mobile de Facebook. Pratique.

Un nouveau design pour une nouvelle image ?

Considérée par de nombreux experts comme la refonte la plus audacieuse jamais présentée chez Facebook, cette nouvelle refonte a été testée pendant plusieurs mois sur un panel d’utilisateurs. Avec ce nouveau Facebook, vous aurez donc le choix entre un design totalement épuré, blanc et très arrondi ou le fameux dark mode que de nombreux internautes apprécient.

Cette nouvelle interface est un moyen évident pour Facebook de faire peau neuve. 16 années après son lancement, nous sommes à un moment de l’histoire du réseau social où, malgré ses 2,5 milliards d’utilisateurs, les controverses sur la vie privée et les affaires sombres s’empilent. Est-ce qu’un nouveau logo et une nouvelle interface peuvent permettre d’effacer tout cela ? L’avenir nous le dira.