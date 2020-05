Au premier trimestre 2020, les résultats de Twitter sont plutôt intéressants comme le montre The Verge. Le réseau social a passé le cap des 166 millions d’utilisateurs quotidiens et avec le coronavirus, son activité est augmentée puisque les utilisateurs passent plus de temps en ligne. Cependant, la crise n’a pas eu des effets seulement positifs sur le réseau social puisque comme l’indique Jack Dorsey, le PDG de Twitter, les revenus publicitaires ont chuté.

La croissance ne couvre pas les pertes publicitaires

Depuis le 11 mars dernier, Twitter dit avoir observé un effondrement de ses revenus publicitaire. Par rapport à 2019, la baisse est de 27% même si le début du trimestre s’est déroulé sans encombre. Cela signifie également que les revenus se sont bel et bien effondrés puisque les pertes se concentrent sur une vingtaine de jours en mars.

Ce ralentissement des revenus publicitaires est donc entièrement dû aux coupes budgétaires faites par les entreprises, à cause du coronavirus et induisent des pertes pour le réseau social, chose qui n’était pas arrivée depuis 2017.

Dans l’ensemble, Twitter a tout du même vu une hausse de son nombre d’utilisateurs, mais cela n’a pas suffit à couvrir les pertes liées aux pertes de revenus publicitaires. C’est contraire à l’activité constatée par d’autres géants sociaux comme Snapchat par exemple qui, lui, a enregistré une hausse de ses revenus grâce au confinement.

Twitter est incertain quand à l’avenir

Chez Twitter, on évoque une “incertitude sans précédent et une évolution rapide des conditions du marché”, et cela suffit en tout cas à ne pas se prononcer quand aux futurs résultats du réseau social.

Ces résultats pour l’heure incertains sont importants, d’autant plus car le siège de l’actuel PDG de l’entreprise, Jack Dorsey pourrait en dépendre. En effet, par le passé, sa place a déjà été remise en question et son départ évoqué. Mais le réseau social a trouvé un accord avec Eliott Management afin de conserver Dorsey. Cet accord impliquait cependant d’excellents résultats en terme de croissance d’utilisateurs et de revenus publicitaires. Ces derniers résultats devraient donc inquiéter le patron du réseau social, il faut maintenant trouver la solution pour inverser la tendance.