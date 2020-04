Il y a quelques semaines maintenant, nous vous expliquions qu’une théorie du complot était à l’origine d’incendies volontaires outre Manche. De nombreux anglais avaient établis différents liens entre la pandémie de coronavirus et l’arrivée de la 5G. Partagée massivement, cette théorie du complot pourrait même toucher les Pays-Bas. Alors que YouTube a déjà annoncé qu’il supprimerait les vidéos en lien avec la théorie du complot, c’est aujourd’hui au tour de Twitter.

Sur les réseaux sociaux, la désinformation établissant des liens entre la 5G et le coronavirus n’est pas un élément rare. C’est suite à cela que Twitter a pris une décision : supprimer les tweets incitant les gens à endommager les infrastructures dédiées à la 5G.

We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 22, 2020