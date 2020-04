Les théories du complot mêlant 5G et Coronavirus se répandent comme une traînée de poudre sur Internet. Le phénomène a pris tellement d’ampleur que YouTube a décidé d’exclure de ses recommandations les vidéos composites à ce sujet, voire de les supprimer complètement de la plateforme dans certains cas.

YouTube part à la chasse aux vidéos conspirationnistes

Aussi étonnant que cela puisse paraître, de nombreux internautes pensent que la 5G est responsable du coronavirus et de sa propagation. Une théorie du complot extrêmement populaire qui génère des centaines de milliers de vues sur des vidéos YouTube dédiées. Le phénomène prend tellement d’ampleur qu’au Royaume-Uni, sept pylônes téléphoniques ont été incendiés dans ce qui semble être une opération anti-5G. Une situation dangereuse puisqu’elle met en péril la sécurité des techniciens chargés de ces antennes, en plus des dégâts matériaux et financiers engendrés.

Alors, pour enrayer ce phénomène, YouTube a décidé d’agir en supprimant de ses recommandations les vidéos complotistes mêlant 5G et Coronavirus. Il est également à noter que les vidéos faisant la promotion de méthodes sanitaires non-fondées concernant le Covid-19 seront, elles aussi, assujetties à cette mesure. Un porte-parole de YouTube a expliqué aux journalistes du Guardian :

“Nous avons également des politiques claires qui interdisent les vidéos faisant la promotion de méthodes non-fondées pour guérir du coronavirus, au lieu de se faire traiter par des professionnels, et nous retirons rapidement les vidéos violant ces politiques lorsqu’elles nous sont signalées”

En revanche, les vidéos traitant de théories du complot uniquement basées sur la 5G ne sont, quant à elles, pas concernées par cette mesure tant qu’elles respectent les conditions d’utilisation de la plateforme.

Quels sont les liens entre le Coronavirus et la 5G ?

Les théories du complot mêlant Coronavirus et 5G sont aussi que vastes que variées. Certains internautes pensent que le Covid-19 est seulement un alibi permettant à l’OMS de couvrir les effets néfastes de la 5G, quand d’autres affirment que la 5G affaiblit notre système immunitaire, facilitant ainsi la propagation du virus. Enfin, certains encore pensent que la 5G sert de moyen de propagation au coronavirus.

Autant de théories qui sont bien évidemment fausses et qui ne se basent sur aucun fait réel. Au contraire, la 5G a aidé les hôpitaux à communiquer entre eux lors de l’arrivée du virus en Chine. D’ailleurs, les autorités chinoises estiment même que la 5G devrait être rapidement déployée à échelle internationale afin d’aider à la lutte contre le Covid-19.