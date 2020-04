D’après une nouvelle étude d’App Annie, le premier trimestre de l’année 2020 détient désormais le record en terme de dépenses sur les magasins d’applications. La moitié de la planète étant confinée, les consommateurs ont considérablement augmenté leurs dépenses dans les applications : 23,4 milliards de dollars, soit 21,66 milliards d’euros sur l’App Store et le Play Store.

Les confinés se ruent sur les applications

Ce record est une conséquence directe à la situation de confinement que nous traversons. En raison de la pandémie de Covid-19, 3,4 milliards de personnes sont confinées chez elles. Le trafic Internet augmente de 70%, l’utilisation des réseaux sociaux de 61% et le temps passé sur les applications de 20% par rapport à la même période de l’année précédente. Plus de temps et vous l’aurez compris, plus de dépenses sur les magasins d’applications.

D’après le rapport d’App Annie, la répartition des dépenses est la suivante : 15 milliards de dollars (13,9 milliards d’euros) dépensés sur l’App Store et 8,3 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros) sur le Play Store de Google. Soit une augmentation de 5% par rapport au premier trimestre de l’année 2018. Il semblerait que les États-Unis et la Chine aient été les plus grands contributeurs sur iOS. Sur le Play Store, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud sont les pays qui ont le plus consommé à travers les applications proposées par Google.

Les jeux vidéo : moteur de la croissance ?

Au cours de ce trimestre, 31 milliards d’applications ont été installées à travers le monde. Cela représente une hausse de 15% par rapport au quatrième trimestre de l’année 2019. Vous pensez peut-être que les applications de jeux vidéo représentent la plus grosse part des téléchargements ? C’est faux : 60% des téléchargements sur iOS et sur le Play Store étaient des applications autres que des jeux. Pourtant, en France le téléchargement des jeux vidéo explose depuis le début du confinement. Le volume de jeux téléchargés a été multiplié par trois en une semaine.

Il faut bien reconnaître tout de même que les applications de jeux ont porté cette belle croissance. Les confinés du monde entier téléchargent des jeux de puzzle, de simulation, d’action et d’arcade. Là où ils ont le plus dépensé, c’est bien dans les jeux de rôle, d’action et de stratégie, comme c’est habituellement le cas. Le téléchargement des applications de santé et de sport a également augmenté. +40 % sur Google Play Store et +30% sur l’App Store, par rapport au trimestre précédent.