Chacun peut jouer un rôle à son niveau, pour limiter la propagation de l’épidémie. C’est certainement à partir de ce constat que Snapchat a eu l’idée de développer de nouveaux filtres spécialement dédiés à faire respecter les mesures de distanciation sociale.

Des filtres en réalité augmentée pour respecter la distanciation sociale

Quelle belle idée. Ces nouveaux filtres vous permettent de savoir si vous vous tenez à bonne distance d’une personne, quand vous marchez dans la rue. Grâce à la réalité augmentée, Snapchat est capable de vous aiguiller dans vos déplacements pour éviter au maximum que vous vous approchiez des autres. Ces nouveaux filtres ont été développés en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé.

Deux filtres différents ont été créés : le premier s’appelle “Ma distance sociale“, il encourage les utilisateurs à garder une distance de sécurité de plusieurs mètres pour éviter d’attraper le virus. Un filtre de couleur en réalité augmentée apparaît alors sur le sol et vous permet de visualiser l’espace nécessaire recommandé par l’Organisation mondiale de la santé.

Le deuxième filtre permet aux utilisateurs de Snapchat de se rappeler des gestes de barrière qui permettent de lutter contre la propagation du virus. Le lavage des mains, le fait de rester à la maison, l’importance de ne surtout pas se toucher le visage. Chacun de ces deux filtres renvoie vers le site web de l’OMS, sur lequel vous pourrez trouver une liste de conseils supplémentaires.

Les réseaux sociaux se mobilisent

Snapchat se mobilise depuis plusieurs jours déjà, pour permettre à ses utilisateurs de faire face au confinement. La semaine dernière, Snap dévoilait de nouvelles fonctionnalités liées au Covid-19. Les objectifs sont clairs : promouvoir la distanciation sociale, distraire les utilisateurs, mais aussi combattre les fausses informations qui circulent sur le virus et qui peuvent s’avérer dangereuses.

Snapchat mise sur un jeu en réalité augmentée qui permet aux utilisateurs et à leurs amis de participer à une session de quiz “vrai ou faux” sur des informations liées au Covid-19. Une façon ludique de combattre les fake news les plus répandues et d’en apprendre davantage sur les gestes barrières qui peuvent nous protéger, mais aussi protéger les autres.

Globalement, on sent que les réseaux sociaux se mobilisent dans cette crise. Instagram a par exemple annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités pour rapprocher ses utilisateurs, tout en encourageant la distanciation sociale. De son côté, Messenger s’est proposé pour aider les gouvernements à communiquer sur cette pandémie via son application.