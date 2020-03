Snapchat se mobilise pour aider ses utilisateurs à faire face au confinement et à la pandémie mondiale de Covid-19. En effet, le réseau social au petit fantôme vient de dévoiler de nouveaux outils créatifs qui vous aideront à passer le temps, tout en combattant la désinformation liée à ce virus dévastateur.

Snapchat dévoile un nouveau mini-jeu et une nouvelle LENS

C’est cette semaine que Snapchat a dévoilé ses nouvelles fonctionnalités liées au Covid-19. Les objectifs sont clairs : promouvoir la distanciation sociale, distraire les utilisateurs, mais aussi combattre les fausses informations qui circulent sur le virus et qui peuvent s’avérer dangereuses.

Pour cela, Snapchat a d’abord misé sur un jeu en réalité augmentée qui permet aux utilisateurs et à leurs amis de participer à une session de quiz “vrai ou faux” sur des informations liées au Covid-19. Une façon ludique de combattre les fake news les plus répandues et d’en apprendre davantage sur les gestes barrières qui peuvent nous protéger, mais aussi protéger les autres.

La seconde nouveauté, c’est une lens (un filtre en réalité augmentée) qui permet de notifier que l’utilisateur se trouve bien chez lui. Une façon de promouvoir la distanciation sociale, tout en encourageant les autres utilisateurs à respecter les consignes du confinement.

Snap Inc. a également fait des mises à jour sur Zenly

Snap Inc., la maison-mère Snapchat, a également mobilisé Zenly, son application de géolocalisation, pour faire face à cette pandémie mondiale. Au programme, deux nouvelles fonctionnalités. La première consiste en un défi baptisé “Restez chez vous” et a pour objectif d’encourager la distanciation sociale en comptabilisant le temps que vous passez à votre domicile. Un classement a été mis en place pour valoriser les grands gagnants qui sont, évidemment, ceux qui passent le plus de temps chez eux.

La seconde nouveauté, quant à elle, est une option “coronavirus” qui affiche en temps réel le nombre de malades dans chaque pays, distinguant les cas confirmés, des personnes guéries. Les données trouvent leurs origines auprès de sources officielles, telles que l’OMS, BNO news, DXY, etc.

Tous les réseaux sociaux se mobilisent pour promouvoir le confinement

Snapchat n’est pas le seul réseau social à prendre des mesures pour aider ses utilisateurs à faire face à cette situation inédite et inquiétante. Instagram notamment, a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités pour rapprocher ses utilisateurs, tout en encourageant la distanciation sociale.

De son côté, Messenger s’est proposé pour aider les gouvernements à communiquer sur cette pandémie et WhatsApp a signé un partenariat inédit pour lutter contre la désinformation liée au Covid-19.