Alors que le confinement et la distanciation sociale sont de mise pour lutter contre la propagation du Covid-19, les réseaux sociaux se doivent, plus que jamais, de tenir leur principale promesse qui est de maintenir les liens entre les personnes. Instagram semble prendre cette mission très au sérieux puisque le réseau social a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités en réponse à la crise sanitaire qui se déroule actuellement. Parmi elles, une fonctionnalité qui permet de regarder des photos avec vos amis pendant un appel vidéo.

Co-Watching, la fonctionnalité qui veut vous rapprocher de vos amis

Cette nouvelle fonctionnalité est baptisée “Co-Watching” et vous permet, lors d’un appel vidéo sur l’application, de regarder des posts sauvegardés, likés ou suggérés, en direct avec vos amis. Pour accéder à cette option, vous devrez démarrer un chat vidéo avec vos proches à travers la messagerie Instagram Direct et cliquer sur l’icône de “Posts” qui se situe en bas et à droite de votre écran. C’est alors qu’ensemble, avec vos amis, vous pourrez visionner différents posts, photos et/ou vidéos, publiés sur le réseau social en direct, pendant vos conversations.

Instagram déploie d’autres fonctionnalités liées au Covid-19

En plus de resserrer les liens entre ses utilisateurs, Instagram met également un point d’honneur à lutter contre la désinformation liée à la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Ainsi, le réseau social souhaite faciliter l’accès aux ressources et informations officielles sur le virus. Pour cela, Instagram va mettre en place des encarts dédiés dans les résultats de recherche ; ces derniers apparaîtront lorsqu’une requête liée au Covid-19 est tapée par l’utilisateur.

Toujours dans le but de combattre la désinformation, le réseau social supprimera les contenus liés à des théories du complot et interdira les publicités frauduleuses faisant la promotion de produits liés au Coronavirus. Pendant ce temps, Google continue de diffuser des publicités pour des masques de protection…

Aussi, les stories accueilleront bientôt des stickers illustrant les gestes barrières qui permettent de se protéger et les filtres en réalité augmentée liés au virus sont désormais formellement interdits. Enfin, Instagram a également créé le sticker “Restons chez nous” pour promouvoir le confinement. En l’utilisant, vous permettrez à vos stories d’apparaître dans la story partagée baptisée “Chez soi” qui est mise en avant par Instagram.

Formellement engagée dans la lutte contre le Covid-19, la maison-mère d’Instagram, qui n’est autre que Facebook, déploie de nombreuses nouvelles fonctionnalités sur l’ensemble de ses plateformes. Messenger, par exemple, va être utilisé pour aider les gouvernements à communiquer. Du côté de WhatsApp, un partenariat inédit avec l’OMS a été mis en place. Des mesures nécessaires et importantes en ces temps troubles.