Créer un site web demande du temps, et avoir les retours des bons interlocuteurs peut parfois s’apparenter à un parcours du combattant. Certains vont faire des retours en live, d’autres par mails, via des Google Docs ou par téléphone et en plus certains retours seront identiques. Bref, c’est un beau bazar. Il n’existe à l’heure pas de plateforme collaborative permettant d’échanger facilement. Enfin, c’était le cas avec que MarkUp ne soit lancé ! MarkUp transforme en quelques instants votre site, et permet de recevoir des commentaires en temps réel, via un processus clair.

Fini la galère des retours incompréhensibles

Le fonctionnement de MarkUp est très simple. Il suffit d’entrer l’URL de votre site dans l’outil, afin de permettre à vos collègues et autres parties prenantes de commenter en temps réel votre site. De cette manière, tous les commentaires sont regroupés au même endroit, et vous gagnez du temps et de l’énergie ! Vous pouvez inviter toutes les parties prenantes à commenter en direct.

Avec MarkUp, il est possible de passer du site en version desktop, à la version mobile ou encore tablette. Ainsi, vous obtenez en quelques clics, les différentes versions directement, sans avoir à changer de fenêtre. L’outil permet également de mettre fin aux captures d’écran envoyés, et simplifie le processus de retours tant pour les clients, que pour les agences, les développeurs ou les UX/UI.

Un outil gratuit et efficace pour tous !

L’outil de base peut être utilisé gratuitement, sans avoir à entrer les informations bancaires, ni à télécharger de logiciel.

Deux offres payantes seront à l’avenir disponibles. L’offre Team à 15 dollars par personne, permet d’avoir un nombre illimité de collaborateurs et créer un nombre illimité de projets, en profitant d’un support live. Les utilisateurs n’ont pas de limitations de commentaires. Il y a également une offre pour les entreprises, donc le prix est discutable en fonction de vos besoins.

Les retours sur Markup sont très positifs. On peut lire sur Product Hunt “un produit vraiment génial ! Je l’utilise en version bêta depuis 5 mois avec notre équipe entièrement à distance. Honnêtement, cela nous a fait gagner beaucoup de temps et nous a évité bien des soucis. “