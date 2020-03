Tandis qu’aux États-Unis Disney+ rencontre du succès auprès des parents et que la plateforme a atteint les 28,6 millions d’abonnés en seulement trois mois, en Europe son succès semble tout autant assuré. L’application a été téléchargée 5 millions de fois le jour dans sa sortie, dans 7 pays comme le précise le App Annie. Précisions que le service n’est pas encore lancé en France suite à une demande du gouvernement pour ne pas encombrer le réseau.

Une offre très diversifiée

Le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse peuvent désormais accéder à l’offre de Disney+. Alors que la majorité d’entre eux est actuellement confinée, le lancement de la plateforme de streaming vidéo est arrivée au bon moment. Pour seulement 6,99€ par mois, les abonnés peuvent avoir accès à un catalogue de près d’un millier de contenus, allant de Star Wars, à Marvel, en passant par les classiques de Disney.

Il semblerait que 5 millions de personnes, (voire plus s’il s’agit de familles) aient adopté la plateforme dès le jour de sa sortie. Cependant, il ne s’agit pour l’heure que d’une estimation, dans la mesure où App Annie, un service qui analyse le marché mobile et qui compte donc le nombre de téléchargements, n’a retenu que les téléchargements réalisés sur mobile, et n’a par exemple pas pris en compte l’installation de l’application sur des télévisions connectées.

Les 5 millions d’appareils ayant téléchargées l’application peuvent représenter en réalité moins d’utilisateurs, car nous ne savons pas combien ont souscrit, ou alors plus d’utilisateurs puisque 7 profils différents peuvent être créés sur la plateforme.

Le lancement de Disney+ en France repoussé au 7 avril

La France aurait dû accéder à Disney+ en même temps que ses voisins. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l’économie et Cédric O, le secrétaire d’État au numérique ont, au nom du gouvernement, demandé le report du lancement de la plateforme en France. Ils craignaient un encombrement de la bande passante des opérateurs télécoms déjà bien occupées avec le télétravail. Le lancement a donc été repoussé au 7 avril prochain.

Si pour l’heure, Disney+ semble encore derrière Netflix dans le classement d’App Annie, cela pourrait rapidement évolué. La firme estime d’ailleurs que les 5 millions sont “un chiffre particulièrement impressionnant étant donné que cette performance était basée sur seulement 5 marchés, les États-Unis étant le principal. Le lancement en Europe devrait entraîner une nouvelle progression”. Au moins, Disney+ ne cache pas ses ambitions.