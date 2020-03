En raison du coronavirus, les événements s’annulent les uns après les autres. Facebook a notamment annulé la F8 2020 et Google sa conférence I/O 2020. Cette fois, c’est au tour des organisateurs du salon VivaTech d’informer les intéressés de la suspension de l’événement qui devait se tenir en juin prochain. Pour l’heure, pas d’annulation puisqu’un report de la date du salon est envisagé.

Aucun secteur n’échappe au covid-19, pas même VivaTech

VivaTech est un salon européen créé en 2016 et qui a rassemblé, l’an passé, pas moins de 124 000 personnes en seulement 3 jours. Cette année, un virus fait fureur et visiblement, le plus grand salon d’Europe consacré aux innovations technologiques n’y échappera pas. Pourtant les équipes organisatrices espéraient, comme l’indique Clubic, un maintien de l’évènement. Maurice Lévy, le Président du conseil de surveillance de Publicis Groupe, acteur qui coorganise l’événement avec le groupe médias Les Échos-Le Parisien s’est dit optimiste jusqu’à la semaine passée. Finalement, l’édition 2020 du salon n’aura pas lieu du 11 au 13 juin prochain.

En ce 20 mars, l’annulation a été annoncée par Julie Ranty, elle n’est autre que la codirectrice générale du Salon : “Les coprésidents, Maurice Lévy et Pierre Louette, et moi-même ne pouvons maintenir notre événement en juin dans ce contexte, alors même que la santé et la sécurité de tous est notre priorité”.

Un report plus tard dans l’année ?

Un report pourrait ne pas être la seule option envisagée par les équipes de VivaTech. En effet, Julie Ranty affirme étudier “des solutions alternatives”. Les équipes se veulent créatives et agiles pour soit repousser l’événement soit lui trouver une nouvelle forme, afin de ne pas l’annuler, en attendant la prochaine édition annuelle.

Pour l’heure, tandis que le confinement a été annoncé pour une durée de deux semaines, il ne serait pas surprenant que celui-ci soit prolongé puisque les autorités sanitaires s’attendent à des vagues de personnes touchées dans les différentes régions. Il semble donc difficile de prévoir de suite une date de report.