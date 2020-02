C’est officiel, la conférence annuelle F8 de Facebook n’aura pas lieu à cause du coronavirus. Alors qu’il se propage rapidement dans le monde, le virus entraîne l’annulation de grands événements, et fait tourner des industries entières au ralenti.

“Prioriser la santé”

Chaque année au début du mois de mai, Facebook annonce les nouveautés qui arriveront bientôt sur le réseau social, ainsi que sur WhatsApp et Instagram. La conférence F8 est cruciale pour la société et devait se tenir les 5 et 6 mai prochains , elle a pourtant choisi de l’annuler par peur du coronavirus. “Compte tenu des préoccupations toujours plus importantes autour du COVID-19, nous avons pris la difficile décision d’annuler la F8 2020”, a expliqué dans un billet de blog Konstantinos Papamiltiadis, directeur des plateformes et programmes développeurs chez Facebook.

La firme doit “donner la priorité à la santé et à la sécurité de ses partenaires développeurs, de ses employés et de toute personne qui aide au bon déroulement de la F8”. Fin janvier déjà, le réseau social décidait de limiter les voyages de ses employés en Chine afin de leur éviter une éventuelle contamination.

Malgré l’annulation, Facebook va tout de même organiser des événements locaux, partager des vidéos et des streamings en direct.

Un impact important sur plusieurs industries

Le secteur de la tech est particulièrement touché par le COVID-19, qui continue sa propagation fulgurante : on recense à ce jour près de 83 000 malades dans 45 pays. Le Mobile World Congress de Barcelone, plus grand salon de l’industrie du mobile au monde, a ainsi été annulé. De très grands noms du jeu vidéo comme Kojima Productions, Electronic Arts, Sony et même Facebook refusent par ailleurs de se rendre à la Game Developers Conference, qui devrait avoir lieu à San Francisco le mois prochain.

Le coronavirus a un impact direct sur le chiffre d’affaires des entreprises. Microsoft a par exemple annoncé qu’elle n’atteindra pas ses objectifs pour les produits Windows et Surface, tandis qu’Apple risque une pénurie d’iPhone. En outre, la marque à la pomme sera peut-être contrainte d’annuler à son tour sa conférence développeur, la WWDC, prévue au mois de juin.

En dehors de la tech, on peut également se poser des questions quant à la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo cet été… Une chose est sûre : le coronavirus risque d’affecter l’économie pendant un bon bout de temps.