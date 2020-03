Il est enfin disponible ! À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs Android et iOS peuvent utiliser le mode sombre sur WhatsApp, à condition de bien mettre à jour l’application.

Une fonctionnalité très attendue

Il s’agit de la fonctionnalité la plus demandée par les internautes du monde entier, déclare Facebook dans son communiqué. Il est vrai que l’on commençait à s’impatienter quant à l’arrivée du dark mode sur WhatsApp, qui a récemment passé le cap des 2 milliards d’utilisateurs.

Ce mode présente des avantages, en vous permettant notamment d’économiser la batterie de votre smartphone ou de votre ordinateur, et est censé réduire l’impact de la lumière bleue sur vos yeux, bien que cela soit sujet à controverse chez les experts. De plus en plus apprécié du public, le dark mode est également agréable visuellement grâce aux contrastes qu’il accentue.

Les unes après les autres, les plateformes et applications adoptent le dark mode. L’année dernière, il a ainsi été déployé sur Slack, Gmail, Outlook, Twitter, etc. Idem du côté de Facebook, qui l’a mis en place sur le réseau social, sur Messenger ainsi que sur Instagram… Son arrivée sur WhatsApp n’était donc qu’une question de temps.

La firme est restée fidèle aux couleurs emblématiques de l’application de messagerie : avec le mode sombre, les bulles de conversation sont de couleur verte foncée. « Le dark mode pour WhatsApp offre un nouveau regard sur une expérience familière. Il est conçu pour réduire la fatigue oculaire dans les environnements à faible luminosité, et nous espérons que cela vous permettra d’éviter ces moments gênants où votre téléphone illumine une pièce entière », explique Facebook.

Aussi bien disponible sur iOS qu’Android, il semblerait toutefois qu’il soit plus accentué sur les iPhone. WhatsApp explique avoir pris en compte les choix des deux systèmes concernant l’utilisation du dark mode, comme le note le site spécialisé TechCrunch.

Comment l’activer ?

Si votre smartphone tourne sous iOS 13 ou Android 10, alors il vous suffit de bien mettre à jour votre application : elle se mettra automatiquement en mode sombre si votre téléphone est réglé dessus, de la même manière que pour Instagram.

Pour ceux qui possèdent Android 9 ou des versions inférieures, rendez-vous dans les réglages de l’application, cliquez ensuite sur « Discussions », puis « Thèmes », où vous pourrez l’ajouter.