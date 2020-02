Il y a quelques semaines maintenant, Uber quittait le marché indien de la livraison de nourriture, laissant son activité entre les mains de son concurrent, Zomato. Ce dernier et Swiggy sont actuellement les deux leaders du marché. Amazon ne semble cependant pas avoir peur d’eux : en effet, le géant du e-commerce a décidé de se lancer sur ce secteur.

Un lancement dans les prochaines semaines

TechCrunch l’a annoncé : Amazon devrait débarquer sur le marché indien de la livraison de la nourriture d’ici quelques semaines. C’est à travers sa plateforme Prime Now ou Amazon Fresh qu’Amazon pourrait lancer son activité. Si pour l’heure le géant américain tient à rester discret sur ce possible déploiement d’activité, il aurait d’ores et déjà testé son service avec des restaurants partenaires dans la ville de Bangalore.

L’investissement d’Amazon dans ce secteur ne serait pas un projet de dernière minutes. En effet, l’entreprise de Jeff Bezos y travaillerait depuis plusieurs mois déjà. Elle aurait notamment voulu lancer son activité lors du festival de Diwali, qui a eu lieu en octobre dernier. Si les raisons du retard restent inconnues, Amazon pourrait cependant faire peur aux actuels géants du marché. En effet, Swiggy et Zomato ne seraient pas encore rentables et perdraient même de l’argent chaque mois dans l’acquisition de nouveaux clients. L’avantage reviendrait à Amazon qui peut compter sur une santé financière robuste. De plus, le géant a commencé à tisser sa toile avec un investissement conséquent dans l’enseigne Future Retail, qui possède 1 500 points de ventes. Plus récemment, la société s’est rapprochée d’indépendants tenant des magasins de quartier (appelés kirana) afin d’étoffer son réseau de livraison.

Avec le choix de l’Inde, Amazon va se confronter à un marché difficile

Le marché de la livraison de nourriture en Inde semble être un secteur où il est compliqué d’être rentable. Anand Lunia qui travaille chez India Quotient, une entreprise d’investissements, a déclaré que les entreprises de livraison de nourriture n’avaient pas le choix que de maintenir des prix de repas intéressants sur les plateformes, sans quoi cela ne marcherait pas puisque les consommateurs ne pourraient alors pas se permettre de faire appel à ce type de services.

Même si Amazon a un certain pouvoir dans le monde entier, cela ne signifie pas pour autant qu’il aura une réussite assurée en Inde. En effet, les géants du marché sont eux aussi en difficulté. Tout devrait donc dépendre du réseau de partenaires développé par Amazon et de l’accueil qui lui sera réservé par les consommateurs indiens.