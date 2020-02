Adidas et FIFA Mobile (EA Sports) seraient en collaboration avec Google, à en croire un tweet posté le 25 février. Adidas a publié un rapide teaser projetant le nom des marques citées, ainsi que celui du projet Jacquard, issu d’une autre association entre Google et Levi’s à l’origine de la création de vestes connectées.

Pas de quoi fouetter un chat pour l’instant, mais Adidas sait communiquer…

En octobre 2019 Google et Levi’s présentaient leur nouveau produit Jacquart : une veste connectée au smartphone de son propriétaire. Capable de se connecter en Bluetooth, les utilisateurs peuvent récupérer un appel, contrôler sa musique et déclencher un selfie.

D’après The Verge, le tweet posté par Adidas pourrait suggérer la sortie d’un tout nouveau produit sportif « intégrant la technologie Jacquart ». Le journal va même jusqu’à supputer une possible connexion avec FIFA Mobile… Pour quelle raison ? Tout simplement parce que le teaser se termine par « Play connected »…

Après Nike et ses baskets auto-laçantes reliées au smartphone de l’utilisateur, c’est donc au tour d’Adidas de marquer le coup avec ses vêtements connectés. Il faudra patienter jusqu’au 10 mars pour connaître avec exactitude le type de produit en question : s’agira-t-il d’une chaussure, d’un vêtement, d’un accessoire connecté ? Difficile à dire pour l’instant, mais il est certain qu’en postant ce tweet, Adidas a su éveiller les curiosités. À vous d’ouvrir les paris sur les éventuelles fonctions du produit mystère, et rendez-vous dans un peu plus de 10 jours…