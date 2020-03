Adidas, Google et EA Sport se sont associés pour créer des semelles intelligentes qui sont capables de transférer vos performances sportives dans la vie réelle, au jeu vidéo FIFA Mobile. Annoncée à la fin du mois de février 2020, cette collaboration se dévoile enfin entièrement et nous présente une innovation particulièrement intéressante puisqu’elle abat les frontières entre le monde virtuel et le monde réel.

“Jouez connecté”

Pour créer ces semelles connectées baptisées “GMR” (pour “Gamer”), Adidas s’est d’abord associé à Google dans le cadre de son projet “Jacquard” qui vise à créer des vêtements connectés. La marque spécialisée dans les produits de sport a ensuite collaboré avec EA Games, afin que toutes les performances enregistrées par ces semelles intelligentes puissent être retranscrites dans le jeu vidéo FIFA Mobile.

Avec cette innovation, les trois firmes souhaitent abattre les frontières entre le monde virtuel et le monde réel. Une ambition qui se fait entendre dès le slogan attitré au dispositif “GMR” qui n’est autre que “Play Connected” (“Jouez Connecté” en français).

Le principe de cette innovation est simple. Il s’agit en réalité d’un appareil de quelques centimètres qui se glisse dans la semelle créée par Adidas et Google. Ainsi, toutes vos chaussures de football peuvent accueillir ce dispositif. Fonctionnant comme un tracker, cet appareil, une fois installé, sera en mesure de détecter la distance que vous parcourez, votre vitesse, mais également votre puissance de frappe.

Grâce à son application dédiée, vous pourrez également relever des défis afin d’améliorer vos performances. Les informations enregistrées sont ensuite transférées dans votre jeu FIFA Mobile afin de faire progresser votre équipe avec vos performances sportives de la vie réelle. D’ores et déjà disponible à la vente, le dispositif GMR est affiché au prix de 34,95 € sur le site d’Adidas.

Adidas à la pointe de la technologie

Adidas fait preuve d’ingéniosité dans l’usage des nouvelles technologies. En 2017 déjà, la firme spécialisée dans les équipements sportifs a lancé une paire réalisée avec la technologie de l’impression 3D. Un an plus tard, soit en 2018, Adidas a fait appel à la réalité augmentée pour vendre des baskets en édition limitée. Un mois plus tard, la marque reproduisait l’expérience en collaboration avec Snapchat pour la sortie de l’Ultraboost 19. Plus impressionnant encore, cette année, Adidas a envoyé des baskets vers l’ISS pour tester la qualité de ses semelles.

La firme allemande a également bien compris toute l’importance de l’eSport puisqu’en 2019, elle a signé un contrat exclusif avec Ninja, l’eSportif spécialiste du jeu vidéo Fortnite, ainsi qu’avec Gotaga, l’eSportif français le plus célèbre au monde. Avec son dispositif “GMR”, la marque Adidas prouve une nouvelle fois qu’elle est capable de vivre avec son temps, en intégrant non seulement les nouvelles technologies à ses produits, mais aussi en donnant une place d’importance à l’eSport dans sa stratégie.