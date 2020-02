Après de nombreux mois sans nouvelles, The Boring Company refait surface et annonce avoir terminé de creuser son tunnel de Las Vegas.

Le tunnel de Las Vegas est creusé

La Las Vegas Convention and Visitors Authority avait fait appel à la société d’Elon Musk pour développer ce tunnel. Le projet s’élève à plus de 52,5 millions de dollars, soit 48,5 millions d’euros. The Boring Company avance bien puisque le tunnel est désormais creusé. Les équipes d’Elon Musk ont été plutôt rapides car la collaboration entre la Las Vegas Convention et The Boring Company n’a été officialisée qu’en mai 2019.

L’entreprise a qualifié cette première grande étape de “percée” sur son compte Twitter et a retweeté une vidéo de ses machines en train de percer un mur dans le tunnel. Durant trois mois complets, les équipes de The Boring Company ont creusé le tunnel sur près de 1,5 km de long.

Breakthrough! https://t.co/vJ7Jmz2nNb — The Boring Company (@boringcompany) February 14, 2020 La Las Vegas Convention and Visitors Authority indique que ce projet devrait être finalisé en janvier 2021, pile poil pour le CES 2021 ? Elon Musk pourrait bien activer ses équipes pour que le tunnel soit prêt à cette date. Les véhicules électriques chargés de transporter les voyageurs dans les tunnels de la société pourront transporter jusqu’à 4 400 personnes par heure. Ils prévoient de réduire un trajet à pied équivalent à 15 minutes en un trajet d’une minute.

Quel avenir pour The Boring Company ?

En décembre 2018, Elon Musk inaugurait déjà le premier tunnel de la société. À l’époque, présent à Hawthorne, en Californie, Elon Musk inaugurait non pas une fusée ou une nouvelle voiture électrique, mais bel et bien un tunnel. Un tunnel de 1,83 km d’une valeur de 10 millions d’euros. À l’intérieur, les voitures circulent sur des rails pouvant les propulser à plus de 150 km/h. Cette prouesse a été réalisée grâce à la machine de forage appelée Godot. D’après Elon Musk ce type de tunnel devrait révolutionner les habitudes de construction actuelles.

D’autres projets sont encore en cours de discussion pour l’entreprise. Depuis l’élection de la nouvelle maire de Chicago, le tunnel censé relier la ville à l’aéroport O’Hare reste en suspens. Ce contrat de près d’un milliard de dollars n’est donc pas finalisé. La compagnie a cependant d’ores et déjà réalisé le tunnel de Hawthorne en Californie. The Boring Company se positionnera-t-elle dessus ?