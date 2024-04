L’Union européenne (UE) doit envisager la consolidation des opérateurs de télécommunications pour améliorer les réseaux mobiles et fixes, préconise un rapport de l’ancien ministre italien Enrico Letta. Une conclusion vite balayée de la main par Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne. Un rapport en faveur de la consolidation des ...

L’Union européenne (UE) doit envisager la consolidation des opérateurs de télécommunications pour améliorer les réseaux mobiles et fixes, préconise un rapport de l’ancien ministre italien Enrico Letta. Une conclusion vite balayée de la main par Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne.

Un rapport en faveur de la consolidation des télécoms

Présenté ce jeudi 18 avril auprès des dirigeants européens, le rapport de Letta s’intéresse au marché unique européen. Une grande partie s’attarde sur le secteur des télécoms, en proie à de possibles mutations profondes dans les prochaines années.

Les acteurs du secteur militent pour une consolidation du marché. Les accords réduisant la concurrence à trois entreprises dans chaque pays sont en effet pointés du doigt. La situation frustre les entreprises qui cherchent à étendre leurs activités dans l’UE, et à rentabiliser leurs investissements massifs de ces dernières années, notamment pour le déploiement de la 5G.

« Il est urgent de rattraper le retard et de renforcer la dimension du marché unique pour les services financiers, l’énergie et les communications électroniques », explique Enrico Letta dans son document consulté par Bloomberg.

« Il convient de prendre dûment en considération la nécessité d’un certain niveau de consolidation au sein des marchés nationaux ou d’alliances stratégiques entre les acteurs du marché, y compris un partage favorable à la concurrence des investissements dans les éléments clés du réseau », poursuit-il.

Vestager monte au créneau

Il fait également l’éloge du récent livre blanc de la Commission européenne, qui ouvre la voie à la déréglementation du marché. Les opérateurs espèrent désormais que les membres de la prochaine Commission, qui sera formée après les élections de juin, proposeront un cadre réglementaire plus souple.

Cette réglementation devrait s’appuyer sur une « autorité centralisée de l’UE chargée de garantir la cohérence des règles » du marché unique, ainsi que sur la coordination des différents organismes de réglementation, recommande Enrico Letta.

Margrethe Vestager s’est empressée de réagir, et elle ne semble pas du même avis que l’ancien ministre italien. « Rien ne prouve que des marchés nationaux plus concentrés conduisent à de meilleurs résultats. Au contraire, cela conduirait à des marchés nationaux moins compétitifs et à un marché unique plus fragmenté », a-t-elle lancé lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi 18 avril.

La question des télécoms agite les responsables européens depuis plusieurs années. Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, s’est toujours montré en faveur d’une consolidation du marché. Récemment, la validation de la fusion entre Orange et MasMovil en Espagne a été perçue comme un signe fort pour les acteurs de l’industrie.