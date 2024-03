À l’occasion de la quatrième édition des Thales Media Day, dédiée à l’IA, Thales a annoncé le lancement de cortAIx ce 28 mars. Cet « accélérateur IA dotera les forces armées, les avionneurs et tous les opérateurs d’infrastructures critiques, de solutions hautement sécurisées ». De quoi répondre aux ambitions de ...

À l’occasion de la quatrième édition des Thales Media Day, dédiée à l’IA, Thales a annoncé le lancement de cortAIx ce 28 mars. Cet « accélérateur IA dotera les forces armées, les avionneurs et tous les opérateurs d’infrastructures critiques, de solutions hautement sécurisées ». De quoi répondre aux ambitions de la France en matière d’IA.

Visant à intégrer la technologie dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’entreprise – défense, spatial, aéronautique, cybersécurité, identité numérique – cortAIx s’articule autour de trois piliers. Un cortAIx Lab sera implanté à Saclay (Essonne). Sa promesse est d’être « le plus puissant laboratoire intégré dans le domaine de l’IA critique en Europe ».

Une usine de recherche technologique en IA, la cortAIx Factory, sera mise au service de l’accélération de « la qualification et l’industrialisation des outils de développement de l’IA ainsi que les cas d’usage pour les données des systèmes ». La cellule travaillera notamment sur la planification de missions, la gestion du trafic aérien, le pilotage de drones et de robots.

cortAIx Sensors se centre sur les capacités IA dans les sonars, les radars, les radios et en optronique, ce qui concerne principalement les activités de défense du groupe. L’intégration de l’IA à ces systèmes offre « des capacités décuplées, à la fois plus précises et plus efficaces, en termes de perception et d’identification de la menace et des cibles ». Par ailleurs, cortAIx s’appuiera sur le Centre d’Évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information, le laboratoire CESTI, agréé par l’ANSSI, pour répondre aux enjeux de cybersécurité induits par l’IA.

« Thales développe déjà des solutions embarquables, frugales, fiables, explicables et sécurisées de bout en bout et franchit aujourd’hui une nouvelle étape en se dotant de capacités d’IA dimensionnantes, qui répondent aux besoins de sécurité et de souveraineté exprimés par ses clients », se félicite Patrice Caine, Président-directeur général de Thales.

Thales a intégré l’IA dans ses systèmes critiques depuis une dizaine d’années. Le groupe s’appuie sur plus de 600 experts IA et une centaine de doctorants en IA chaque année. Il compte 5 800 experts en cybersécurité. Chaque année, près de 4 milliards d’euros sont investis en Recherche & Développement, notamment dans des domaines de l’IA, la quantique, l’Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

En Europe, il figure en tête des déposants de brevets dans l’IA des systèmes critiques. Avec 320 demandes de brevets à l’Office européen des brevets, il se classe en sixième position du classement français.