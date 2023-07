Thales, actif dans le domaine de la Défense et de la sécurité, dans l’aéronautique et le spatial, veut s’imposer comme un champion mondial de la cybersécurité. Depuis 2022 l’entreprise française ...

Thales, nouveau roi de la cybersécurité ?

Imperva doit permettre à Thales de se renforcer dans la sécurité des données et s’intéresser au marché de la protection des applications. Des compétences qui viendront s’ajouter à son savoir-faire sur l’identité et la sécurité numériques. Créée en 2002, l’entreprise complète le français par sa connaissance de la protection des données au repos et en cours d’utilisation. Elle est active dans la protection des applications web, des API, des attaques par déni de services…

Basée en Californie Imperva est l’achat le plus important consenti par Thales depuis le spécialiste de l’identité numérique Gemalto en 2019. Entre-temps le français a renoncé à investir dans Evidian, la nouvelle filiale cybersécurité d’Atos. Il a préféré acquérir plusieurs autres sociétés dans le secteur, plus ou moins mature, avec l’Australienne Tesserent ou les Européens S21sec, Excellium, OneWelcome.

Patrice Caine, PDG de Thales, désigne l’opération comme « une étape clé dans la stratégie de Thales dans la cybersécurité ». Il affirme que son groupe franchit « une étape importante pour concrétiser notre ambition de créer un acteur global, avec une offre complète dans la cybersécurité ».

Les activités cyber civiles du groupe seront rassemblées au sein d’une entité Digital Identity and Security (DIS) début 2024. Les produits et services globaux de cybersécurité devraient représenter 44 % du chiffre d’affaires de la branche cette année-là avec l’objectif d’une croissance de 6 à 7 % d’ici 2027.

La cybersécurité au sein de Thales représente 1,5 milliard d’euros de revenus en 2022, soit 8,5 % du résultat global de l’entreprise. Avec l’acquisition d’Imperva, et ses clients du Fortune 100, dans les secteurs de la finance, de la télécommunication, l’énergie, la santé… Le Français espère porter ce chiffre d’affaires à 2,4 milliards d’euros.

Thales reprend Imperva à la société d’investissement Thoma Bravo, spécialisé dans les logiciels. Elle avait privatisé la société publique en 2019 pour 2,1 milliards de dollars. Si tout se passe bien, notamment vis-à-vis des autorités antitrust, l’opération devrait être bouclée début 2024, pour la création de DIS.