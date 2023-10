La Matmut a annoncé s’être rapprochée de S3NS pour accélérer sa transformation numérique, le 20 octobre. Pour l’heure, la société cloud co-pilotée par Thalès et Google Cloud va déployer son ...

La Matmut a annoncé s’être rapprochée de S3NS pour accélérer sa transformation numérique, le 20 octobre. Pour l’heure, la société cloud co-pilotée par Thalès et Google Cloud va déployer son offre « contrôles locaux » consistant à stocker les données de ses clients en toute sécurité sur le sol français ou européen.

La Matmut compte sur S3NS pour se développer autour de la big data et du cloud computing

Collectant et traitant quotidiennement un volume conséquent de données, l’assureur français jugeait nécessaire de franchir un cap supplémentaire en matière de big data. Dans le cadre de son plan stratégique « Plus de Matmut 2021-2023 » comprenant un volet innovation, la Matmut a décidé de se doter d’une direction de la data avec laquelle S3NS sera en relation constante.

« Le choix de S3NS permettra à la Matmut de nous appuyer sur la data et l’IA pour répondre aux échéances stratégiques à venir, à la préparation de notre trajectoire vers le Cloud de confiance et ainsi aux exigences réglementaires, » déclare Sébastien Marie, Chief Technical Officer pour la Matmut. De son côté, Cyprien Falque, directeur général de S3NS, annonce que sa firme « est fière d’être aux côtés du Groupe Matmut, […] pour l’accompagner dans sa trajectoire de transformation et la gestion de ses données ».

Pour l’heure, S3NS ne possède pas la certification SecNumCloud. Délivrée par l’ANSSI, cette qualification permet de reconnaître les offres cloud de confiance sur lesquelles peuvent se rabattre les entreprises en toute sécurité. En attendant son obtention, espérée pour le second semestre 2024, la société dirigée par Thalès ne peut proposer que son offre contrôles locaux disponible depuis février dernier. Ainsi, la Matmut pourra stocker ses données en France, tout en bénéficiant d’un chiffrement des données, d’un support technique, et de la transparence sur les activités d’administration de Google Cloud.

Le SecNumCloud, un indispensable pour proposer une offre de cloud de confiance en France

Si les entreprises françaises cherchent absolument à obtenir cette certification, c’est parce qu’elle permet de garantir un niveau de sécurité très élevé. Elle est également devenue gage de souveraineté numérique, là où les autorités souhaitent justement que le marché français du cloud devienne souverain. Enfin, la qualification sera obligatoire pour tout fournisseur cloud souhaitant collaborer avec une entité publique.

Outre Google Cloud et Thalès, d’autres entités ont décidé de se rapprocher pour obtenir le label SecNumCloud. C’est le cas d’Atos qui collabore avec Amazon Web Services (AWS), mais aussi d’Orange et Capgemini qui ont fait appel à Microsoft Azure. En s’associant avec AWS, Microsoft ou encore Google, les groupes français souhaitent proposer à leurs clients une offre cloud de confiance, comprenant tous les services proposés par ces géants américains de la tech.

D’ici la fin de l’année prochaine et l’obtention du SecNumCloud, le partenariat entre la Matmut et S3NS permettra au groupe mutualiste de bénéficier des dernières capacités et fonctionnalités de Google Cloud en matière de cloud computing, de big data, d’analytique et de gestion de données.