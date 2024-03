L’Office européen des brevets (OEB) a publié son baromètre Patent Index. L’année 2023 est marquée par un nombre de demandes de brevets record de 199 275, en hausse 2,9 % par rapport à 2022. « L’OEB a examiné plus de demandes que jamais, ce qui témoigne à la fois de l’attrait du marché technologique européen et de la grande qualité de nos produits et services », déclare dans un communiqué António Campinos, Président de l’OEB.

La France peut se targuer de tirer son épingle du jeu. Regroupant 63,9 % des demandes nationales, l’Île-de-France devient la région championne de l’innovation en Europe. Elle dépasse ainsi la Bavière qui occupait la première place depuis 2016.

Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) se distingue également. Il se place en tête du classement des instituts de recherche publics et des universités. Le centre de recherche scientifique peut également se réjouir d’être l’un des deux seuls instituts de recherche à figurer dans le classement mondial, à la 39ème place, aux côtés du Fraunhofer Institut allemand, 41ème.

« Cette performance témoigne du dynamisme de la politique de protection intellectuelle du CEA, au service de la compétitivité des entreprises et de la souveraineté économique », souligne dans un communiqué Marie-Astrid Ravon-Berenguer, secrétaire générale du CEA.

La recherche française peut aussi se féliciter de compter davantage de femmes que la moyenne. Près de 33 % des demandes françaises de brevets mentionnent au moins une femme comme inventrice, contre 27 % pour les 29 États membres de l’OEB.

Malgré tout, la France reste derrière l’Allemagne

Toutefois, ces données ne suffisent pas à faire de la France le leader européen. L’hexagone conserve sa deuxième place avec 5,5 % des demandes, derrière l’Allemagne et ses 12,5 %. Au niveau mondial, la France est sixième et l’Allemagne quatrième.

Les résultats français sont particulièrement encouragés par les secteurs de la chimie organique fine (+ 21,7 % de demandes), l’informatique (+ 18,2 %), et l’audiovisuel (+ 17,9%). La croissance en chimie organique fine est en partie portée par L’Oréal, la troisième entreprise la plus innovante du classement dans ce domaine.

De manière plus générale, le Patent Index 2023 met la lumière sur un secteur de la recherche qui n’est pas seulement alimenté par de grands groupes et instituts. Les PME et inventeurs individuels représentent 23 % des demandes de brevets.

Soutenir les plus petits acteurs

« Ces entreprises peuvent désormais bénéficier du nouveau brevet unitaire (en place depuis juin 2023, ndlr), qui améliore considérablement l’environnement de l’innovation en Europe, en offrant aux innovateurs une option plus simple et plus rentable pour protéger leurs inventions et les commercialiser sur le vaste marché de l’UE », rappelle António Campinos.

L’OEB continue de soutenir les plus petits acteurs – micro-entreprises, particuliers, organisations non lucratives, universités et organismes de recherche publics – avec de nouvelles réductions de taxes dès le 1er avril.