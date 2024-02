La Chine veut combler le fossé entre les percées scientifiques et leur adoption par le marché. Pour cela, le gouvernement a partagé ses recommandations visant à convertir les dépôts de brevets en véritables produits. Objectif, atténuer les restrictions technologiques imposées par Washington tout en favorisant une croissance économique durable.

Un système inadéquat pour la mise en application des brevets

La Chine détient le record de dépôts de brevets dans plusieurs secteurs clés, à l’instar des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle. Mais le taux d’industrialisation des inventions dans le pays est seulement de 36,7 %. Les mérites académiques des chercheurs tendent à être principalement évalués en fonction de leurs publications, ce qui a un impact sur leur motivation à commercialiser les résultats de leurs recherches, rapporte le South China Morning Post.

En outre, les chercheurs ne disposent pas de canaux adéquats pour transformer leurs découvertes en applications commercialisables. Dans un contexte de tensions grandissantes avec les États-Unis, Pékin cherche à inverser la tendance et souhaite concrétiser les nombreuses avancées scientifiques réalisées dans le pays.

Le gouvernement a publié des lignes directrices détaillées sur l’inventaire du stock de brevets détenus par les universités et les instituts de recherche. Il exige, notamment, que les brevets accumulés soient mis au jour d’ici à la fin de l’année afin d’être évalués par les entreprises. Elles évalueront leur faisabilité de leur adoption par le marché.

Les instituts sont chargés d’identifier les brevets ayant un plus grand potentiel de demande sur le marché, une plus grande valeur économique et correspondant aux besoins des industries clés. Ils devront être placés dans une base de données gérée par l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine. Les gouvernements locaux sont, pour leur part, sommés de proposer des plans de mise en œuvre détaillés pour tenir les délais avant la fin du mois.

Un mécanisme harmonieux dès 2025

Le gouvernement s’est engagé à mettre en place un mécanisme harmonieux pour la mise en application des brevets découverts d’ici à la fin 2025. En parallèle, les autorités vont cesser de financer les demandes de brevets et réduire les incitations à en déposer. Désormais, elles souhaitent avant tout récompenser les équipes qui ont transposé les résultats de leurs brevets sur le marché et en ont tiré des bénéfices.

« Pékin doit également mettre en œuvre des réformes plus larges pour les universités, telles que la réévaluation de la manière dont les professeurs sont évalués en fonction de leurs publications », estime Peng Peng, président exécutif de la Guangdong Society of Reform.

Aux États-Unis, le taux de conversion des inventions scientifiques et technologiques en 2020 était estimé à environ 50 %, en se basant sur des données complètes fournies par plusieurs universités.