Initialement prévue au 1er juillet 2024, l’obligation pour les entreprises établies en France d’émettre et de recevoir des factures électroniques s’appliquera finalement au 1er septembre 2026. Ce changement se fera en deux temps : toutes les entreprises seront concernées en 2026 pour la réception. En ce qui concerne l’émission, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront concernées au 1er septembre 2026. Ensuite viendra le tour des petites et moyennes entreprises (PME) et des micro-entreprises, qui devront s’y conformer au 1er septembre 2027.

La facturation électronique obligatoire en 2026

Un changement majeur pour de nombreuses sociétés qui n’ont pas encore recours à cette pratique digitale. Pour aborder cette transition avec sérénité, Docoon vous propose de télécharger gratuitement son livre blanc dans lequel vous trouverez des conseils pour se préparer à ce grand changement et tout le détail sur la mise en œuvre de la réforme sur le cycle d’achat. Un guide qui permettra aux professionnels concernés de comprendre les principaux changements de cette réforme.

Les entreprises n’auront pas d’autre choix que d’adapter leur processus de traitement des factures et donc de choisir une plateforme de réception des factures électroniques. En téléchargeant le livre blanc de Docoon, vous découvrirez les différentes options possibles pour gérer la facture dématérialisée. Cette nouvelle loi va obliger les entreprises à s’inscrire sur la plateforme de l’État ou celle d’un partenaire. « Docoon Invoice » permet par exemple de recevoir automatiquement les factures dématérialisées.

Comment se préparer dès maintenant ?

Une fois que cela sera fait, vous pourrez gérer le cycle de vie de vos factures en demandant des pièces complémentaires par exemple. Dans ce guide, l’entreprise spécialisée dans la digitalisation et la sécurisation des flux d’informations, revient notamment sur quatre grands sujets :

L’e-invoicing sur les achats domestiques,

L’e-reporting sur les achats à l’international,

Le statut de paiement,

Les chantiers en complément de la réforme.

Ce livre blanc est donc un point d’appui essentiel pour appréhender au mieux le traitement des factures à l’international, mais aussi cerner les bénéfices des statuts de traitement de la facture pour vos échanges ou encore comment le workflow de validation améliore la communication au sein de votre entreprise.

Vous y trouverez aussi de précieuses informations pour comprendre comment transmettre le statut de paiement d’une facture d’achat. Un élément facultatif, mais qu’il peut être opportun de réaliser pour informer votre fournisseur que le paiement de la facture a bien été envoyé. Vous l’aurez compris, à l’issue de votre lecture, vous aurez toutes les clés en main pour réussir votre passage à la facturation électronique avec succès !

Toutes ces recommandations très concrètes sont à retrouver dans le guide de Docoon, indispensable pour vous préparer à cette grande transition vers le tout numérique. Mais alors, pourquoi attendre ? Quand vous découvrirez les bénéfices du passage à la facturation électronique avec Docoon, vous comprendrez que ça vaut peut-être le coup de switcher dès maintenant !

Vous allez gagner du temps, réduire les coûts, améliorer les relations avec vos clients et gagner en productivité. Bref, c’est une très bonne opération pour les entreprises françaises comme la vôtre. Mais avant cela, n’oubliez pas de télécharger le guide pour tout savoir sur la facturation électronique.

