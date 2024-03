Max, le fruit de la fusion entre HBO Max et Discovery Plus, arrivera en Europe dès le printemps. Une opportunité de capitaliser sur le marché international pour sa maison mère, Warner Bros Discovery.

Une fusion coûteuse, mais fructueuse

Alors que la télévision traditionnelle s’essouffle, la plateforme Max est considérée par ses dirigeants comme essentielle pour accroître et diversifier leurs bénéfices au niveau mondial. Elle résulte de la fusion à 44 milliards de dollars entre WarnerMedia, propriétaire de HBO, et Discovery.

Max est disponible aux États-Unis depuis mais 2023, ainsi qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes depuis le début de l’année. Si les abonnements au service ont au départ baissé dû au chevauchement entre HBO et Discovery Plus, ils se sont depuis stabilisés. Le service a même engendré des bénéfices annuels, une performance saluée par ses dirigeants.

JB Perrette, PDG du streaming global et des jeux chez Warner Bros Discovery, estime que le groupe se trouve « bien en avance ». « Nous ne pensions pas être rentables aussi rapidement. Nous n’en sommes qu’au début de notre parcours. Nous disposons d’un certain nombre d’éléments qui nous permettent de déterminer d’où viendra la croissance, le plus important étant la mondialisation », a-t-il confié au Financial Times. Aux États-Unis, la plateforme doit faire face à une concurrence particulièrement féroce.

Dans ce sens, la société se prépare désormais au déploiement de Max sur le Vieux Continent. Son ancêtre, HBO Max, est actuellement disponible dans plusieurs pays, mais pas en France, ni en Belgique. Les utilisateurs sont actuellement contraints de payer un supplément sur Amazon Prime, détenteur d’une licence Warner, afin de visionner des séries comme The White Lotus, Game of Thrones ou Succession.

Max veut se frotter à Netflix et Disney+ en Europe

Max sera lancée dans les pays nordiques, en Espagne, au Portugal et en Europe centrale et orientale dès le mois de mai, suivi de la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne. Aucune date précise n’a été dévoilée pour ces derniers. Perrette considère le marché européen, dominé par Netflix et Disney+, comme une réelle opportunité.

Afin d’attirer les utilisateurs, Max va proposer un catalogue très garni avec des séries issues de franchises de renommée internationale. Dès le mois de juin, elle diffusera la deuxième saison du spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon. The Penguin, basée sur le personnage de Batman, ainsi que Dune : Prophecy et une série dérivée de It de Stephen King sont également au programme.