Le 8 mars prochain, une quinzaine de pays européens auront la chance d'accueillir HBO Max, le service de vidéo à la demande. Malheureusement, la France ne fait pas partie de la liste de ces nouveaux pays qui pourront profiter des exclusivités HBO depuis cette plateforme.

Un déploiement progressif d'HBO Max en Europe et partout dans le monde

C'est en mai 2020 que AT&T, le plus grand fournisseur américain de services téléphoniques, a annoncé, par le biais de sa filiale WarnerMedia, le lancement de HBO Max, leur service de streaming vidéo en partenariat avec la chaîne américaine HBO. Une année et demie plus tard, en octobre 2021, HBO Max annonçait son arrivée en Europe dans six pays : Andorre, Dankemark, Espagne, Finlande, Norvège et Suède.

À ce moment-là, Warner Media prévoyait d'étendre progressivement la disponibilité de sa plateforme dans 190 régions du monde d'ici 2026. « Nous travaillons d’arrache-pied à la préparation d’un lancement potentiel en Asie […] on peut s’attendre à ce que l’Asie du Sud-Est soit probablement le premier marché asiatique sur lequel nous nous lancerons avec HBO Max » comme l'a déclaré Johannes Larcher, directrice de HBO Max International. En décembre 2021, la plateforme comptait près de 74 millions d'abonnés.

En mars prochain, quinze nouveaux pays européens pourront profiter du service de VOD : Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie. Dans le courant de l'année, six nouveaux pays européens pourront profiter de l'offre, dont la Grèce et la Turquie.

We're thrilled to reveal today that on March 8, @HBOMax will launch in 15 additional European countries as part of @WarnerMedia's global rollout of the platform: https://t.co/2PI8w56kzR pic.twitter.com/3wIceDtV2Z — Inside HBO Max (@InsideHBOMax) February 1, 2022

Pourquoi il faudra attendre en France ?

Comme on peut le voir, HBO Max n'arrivera certainement pas en France durant l'année 2022. Actuellement, c'est Orange Cinéma Séries (OCS), le bouquet de chaînes de télévision consacrées aux séries et au cinéma détenu par l'opérateur français qui détient les droits de diffusion des programmes liés à HBO.

Il faut attendre que l'accord entre les deux entités se termine afin que HBO Max puisse arriver en France avec un contrôle total des différentes licences HBO. La plateforme OCS devrait normalement perdre son exclusivité à la fin de l'année 2022, ce qui laisse penser que le service de VOD devrait prendre le relais pour une arrivée courant 2023.

Selon Reuters, la situation est similaire (si elle n'est pas pire) en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni : Sky et HBO ont signé des accords qui seront valables encore pendant plusieurs années. Il est certain que ces pays n'auront pas HBO Max avant quelque temps...