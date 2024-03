Le Sénat américain pourrait entendre des représentants de TikTok à la faveur d’une audience publique. C’est ce que la présidente de la commission du commerce du Sénat, Maria Cantwell, a déclaré ce mercredi 20 mars alors qu’un projet de loi, adopté il y a peu par la Chambre des représentants, mais qui doit encore être voté par le Sénat (puis potentiellement être promulgué par Joe Biden), prévoit d’interdire sous six mois la plateforme aux États-Unis… Si cette dernière ne coupe pas les ponts avec ByteDance, sa maison mère, jugée trop proche du Parti communiste chinois.

Pour l’instant, Maria Cantwell n’a toutefois pas donné de créneau précis sur lequel cette audience pourrait être organisée. La présidente de la commission du commerce du Sénat estime par contre qu’il est « important de bien faire les choses » au sujet de TikTok, mais aussi, et plus largement, à propos des entreprises étrangères pouvant avoir des intentions malveillantes à l’égard des États-Unis.

« L’essentiel est de disposer d’un outil qui puisse être utilisé pour empêcher des acteurs étrangers de commettre des actions délétères pouvant nuire aux citoyens américains », a déclaré Maria Cantwell. « Nous voulons que cela se fasse et ça ne va pas nous prendre une éternité », a-t-elle assuré, indiquant au passage que les sénateurs veulent majoritairement qu’une législation soit mise en place pour répondre aux préoccupations concernant TikTok.

TikTok assure avoir investi massivement pour protéger les données de ses utilisateurs américains

À défaut de donner un calendrier précis pour cette potentielle audience publique, l’intéressée a par contre indiqué qu’elle rencontrera prochainement le Républicain Mike Gallagher, l’un des auteurs de la loi à la Chambre des représentants, pour « établir un plan d’action ».

Utilisé par 170 millions de personnes aux États-Unis, TikTok est soupçonné de partager les données de ses utilisateurs à ByteDance, qui est tenu depuis 2017 de participer à l’effort de renseignement de Pékin. Pour de nombreuses personnalités politiques américaines, la plateforme de partage de vidéos représente donc, dans ce contexte, un risque pour la sécurité nationale.

TikTok, qui fait face à un intense lobbying du gouvernement américain en sa défaveur, assure pour sa part avoir massivement investi pour protéger les données de ses utilisateurs aux États-Unis. La firme explique notamment avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour protéger ces données et les héberger dans le pays. Elle assure par ailleurs n’avoir jamais partagé ces données avec la Chine, et n’avoir aucune intention de le faire.