Apple a été relativement épargné par les autorités de la concurrence américaine, le département de la Justice (DOJ) et la Federal Trade Commission (FTC). Selon les informations de Bloomberg, cela va changer, une plainte doit être déposée dans un tribunal fédéral d’un moment à l’autre.

Mise à jour : le département de la Justice vient d’officialiser le dépôt d’une plainte contre Apple dans le New Jersey. L’entreprise est accusée d’empêcher « les Américains de changer de smartphone, compromet l’innovation en matière d’applications, de produits et de services, et impose des coûts extraordinaires aux développeurs, aux entreprises et aux consommateurs. »

Cela fait des mois et même des années que les médias américains se font l’écho de cette procédure antitrust sous l’égide du DOJ. L’enquête aurait débuté en 2019, à l’époque de l’administration Trump. Une plainte est jugée imminente depuis 2022.

Le département de la Justice semble avancer prudemment avant de s’en prendre au mastodonte Apple. Il aurait observé attentivement le déroulé de l’affaire opposant Cupertino à Epic Games, probablement pour affûter ses angles d’attaques.

Ces derniers ne sont pas encore certains. Avec son écosystème réputé pour sa fermeture, les pistes de pratiques anticoncurrentielles sont nombreuses. Mais il faut aussi répondre à la principale défense d’Apple ses dernières années : cette fermeture assure la sécurité de ses clients.

L’agence Bloomberg évoque plusieurs pistes possibles pour la plainte du DOJ. Il est évoqué l’iPhone et les mesures matérielles et logicielles bloquant pour des produits non Apple. Tile, fabricant de traqueurs intelligents, a accusé l’entreprise de faire en sorte que ses produits fonctionnent moins bien avec le smartphone à la pomme. Et ceux, avant que le groupe lance son propre traqueur intelligent, les AirTags.

Le système de paiement sans contact des appareils, où Apple Pay est un passage obligé, est aussi évoqué. Le service iMessage réduisait les capacités des messages venant d’appareils Android, bien que cela ait évolué l’année passée, peut être cité.

Les résultats relatifs du procès intenté par Epic pourraient épargner l’Apple Store. La boutique d’application est en revanche menacée en Europe, menacée d’amende et d’une première enquête sur la bonne application du Digital Markets Act.