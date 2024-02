La fintech française Pennylane a annoncé avoir bouclé un tour de table en série C, lui permettant d’obtenir un financement de 40 millions d’euros. Cette levée de fonds permet à la start-up de la French Tech de devenir une licorne, en étant valorisée à « peu plus d’un milliard d’euros, ...

La fintech française Pennylane a annoncé avoir bouclé un tour de table en série C, lui permettant d’obtenir un financement de 40 millions d’euros. Cette levée de fonds permet à la start-up de la French Tech de devenir une licorne, en étant valorisée à « peu plus d’un milliard d’euros, » selon son PDG et cofondateur, Arthur Waller.

Pennylane, un succès d’exception qui confirme la règle

En bouclant ce nouveau tour de table, le sixième de sa courte histoire, la jeune pousse a réussi à doubler sa valorisation en à peine neuf mois. En mai dernier, DST Global, le fonds d’investissement de Yuri Milner, entrait dans le capital de la start-up en injectant 26,5 millions d’euros. La société californienne de capital-risque Sequoia, connue pour avoir soutenu PayPal, Square ou Stripe, accompagnait DST Global en ajoutant 2 millions supplémentaires dans le pot total.

À cette époque, la valorisation de l’entreprise tournait autour des 500 millions d’euros. Convaincus du potentiel de la fintech, les deux actionnaires de Pennylane ont décidé d’investir un peu plus d’argent. Ils ont injecté 40 millions d’euros supplémentaires dans la start-up, portant à 110 millions d’euros, la somme levée par l’entreprise depuis 2020, l’année de sa fondation. En moins de quatre ans, Pennylane a connu une croissance fulgurante. Clôturant son année 2021 avec un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros, celui se situe aujourd’hui aux alentours de 24 millions d’euros, selon les informations des Echos.

Le succès de Pennylane constitue une exception dans le secteur de la fintech en France. En 2023, les start-up de la French Tech spécialisées dans l’intelligence artificielle et la greentech ont concentré toute l’attention des investisseurs, ne laissant que des miettes aux autres secteurs. En faisant grimper sa valorisation de 113 %, la start-up réalise un exploit de haute volée alors que de nombreuses fintechs ont vu leur valeur s’effondrer.

La plateforme développée par Pennylane permet de centraliser en temps réel l’ensemble des flux financiers des entreprises qui l’utilise, fluidifiant la collaboration entre les dirigeants et leur expert-comptable. À l’heure actuelle, la start-up travaille avec 2 000 cabinets comptables, et compte 140 000 utilisateurs, dont une majorité d’entreprises clientes de ces cabinets.

Désormais, Arthur Waller veut se frotter aux historiques du secteur, à savoir ACD, Sage et Cegid. Il veut capitaliser sur le manque d’innovation apportée par ces entreprises pour s’octroyer une plus grosse part du marché. Aujourd’hui, le PDG de Pennylance estime que son entreprise sur un peu moins de 5 % du marché.