Le géant américain du capital-risque Sequoia Capital a annoncé qu’il prévoyait de scinder ses activités en trois nouvelles entités, le 5 juin 2023. Sa branche chinoise, la principale concernée, va changer de nom pour l’occasion afin de devenir HongShan qui veut également dire séquoia en mandarin.

Sequoia Capital, l’incubateur des géants de la tech aux États-Unis, en Chine et en Inde

Implanté à Menlo Park depuis 1972, au centre de la Silicon Valley, le groupe est connu pour avoir investi dans des entreprises qui sont devenues de véritables mastodontes. Parmi elles, Google, YouTube, Oracle, Airbnb, Instagram et Facebook. Fort de son succès, l’incubateur s’est exporté.

Il est alors arrivé en Chine en 2005 avec de grandes ambitions. La société de capital-risque n’a pas hésité à parier sur ByteDance, la société mère de TikTok, ainsi que sur Alibaba. Enfin, sa dernière entité, celle présente en Inde, existe depuis dix-sept ans. L’entreprise y a investi dans plus de 400 projets, et collabore avec plus de 50 licornes.

Avec ses branches présentes dans les quatre coins du globe, ce n’est pas la première fois que la firme envisage une scission. Comme l’a indiqué Neil Shen, le fondateur de Sequoia China « il y a beaucoup moins de choses en commun désormais entre les différentes entités de Sequoia. Les conversations autour d’une éventuelle scission des entreprises ont clairement évolué au cours des deux à trois dernières années ».

Sequoia China et Sequoia India deviendront indépendantes en 2024

Le déclic pour Sequoia Capital est en grande partie lié aux tensions géopolitiques existantes entre la Chine et les États-Unis. Ces frictions ont automatiquement placé la branche chinoise de l’entreprise ainsi que son dirigeant fondateur dans une situation très délicate. La course technologique à laquelle se livrent les deux superpuissances dans bien des domaines apporte leur lot de restrictions.

Le coup le plus dur pour Sequoia China est intervenu lors de la répression menée par Pékin à l’encontre des entreprises proposant des services éducatifs en ligne en 2021. Les autorités chinoises ont décidé de rendre illégal l’ensemble des modèles commerciaux utilisés par ces start-up qui étaient pourtant prometteuses. D’autres politiques ont empêché la branche chinoise de la société de capital-risque d’investir sereinement au sein l’Empire du Milieu.

Le groupe a ainsi déclaré « qu’il était désormais devenu de plus en plus complexe de gérer une entreprise d’investissement mondiale décentralisée ». Au plus tard le 31 mars 2024, les branches chinoises et indiennes deviendront des entités indépendantes, et ne partageront plus leurs bénéfices avec le groupe mondial. De son côté, Sequoia Capital ne se concentrera plus que sur ses activités en Amérique du Nord et en Europe.