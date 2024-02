We Are Social et Maltwater ont publié le 31 janvier, leur rapport annuel centré sur les usages du numérique. L’étude a mis en lumière une légère baisse du temps passé sur internet, mais une augmentation du nombre de personnes présentes sur les réseaux sociaux, franchissant la barre des cinq milliards d’utilisateurs, toutes plateformes confondues.

Les réseaux sociaux n’ont jamais été aussi populaires

Ce chiffre est d’autant plus impressionnant lorsque l’on sait que 5,35 milliards de personnes dans le monde disposent d’une connexion internet. Ainsi, près de 94 % des internautes possèdent au moins un compte sur l’un des nombreux réseaux sociaux présents sur le Net, ce qui correspond à 62,3 % de la population mondiale.

Au cours de l’année 2023, les réseaux sociaux ont enregistré l’arrivée de 266 millions de nouveaux utilisateurs, un chiffre en augmentation de 5,6 % par rapport à 2022. Cela signifie qu’en moyenne, les plateformes accueillaient 8,4 nouveaux utilisateurs par seconde au cours de l’année précédente.

L’utilisateur moyen passe 2 heures et 23 minutes devant son écran, à consulter ou à publier du contenu sur les réseaux sociaux, un chiffre inférieur de huit minutes par rapport à 2022. À noter qu’il existe de fortes disparités entre les pays. Si les internautes saoudiens, mexicains, brésiliens ou encore sud-africains surfent sur les réseaux sociaux pendant plus de trois heures par jour, ceux des pays occidentaux, comme les États-Unis, la France, l’Allemagne sont plus modérées, ne dépassant pas les deux heures d’utilisation.

Au niveau des audiences, Facebook reste largement le leader avec 2,19 milliards d’utilisateurs. Le réseau social fondé et détenu par Mark Zuckerberg va d’ailleurs fêter son vingtième anniversaire, ce dimanche 4 février. En deuxième position, Instagram et ses 1,65 milliard d’utilisateurs, prouvant que Meta reste largement le leader des plateformes sociales à l’heure actuelle. Par ailleurs, la dernière création du groupe, Threads, se hisse dans le top des applications les plus téléchargées en décembre 2023.

Pour compléter le podium, TikTok avec 1,56 milliard d’utilisateurs talonne Instagram, et serait bien parti pour dépasser la plateforme d’ici la fin de l’année. Le réseau social de ByteDance deviendra l’application mobile la plus lucrative au monde, dépassant les deux premiers du classement, Candy Crush Saga et Clash of Clans. Le succès fulgurant de TikTok s’explique en partie par le format de vidéos courtes qui attire les plus jeunes et les nouveaux internautes.