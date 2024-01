Confronté à une croissance faible et à des prévisions peu encourageantes pour son dernier trimestre d'activité, l'américain eBay licencie. Photographie : Coolcaesar / Wikimédia.

eBay veut de nouveau réduire sa masse salariale. La plateforme américaine de e-commerce a annoncé cette semaine le licenciement de 1 000 employés, soit près de 9 % de ses effectifs totaux, afin de faire face à un contexte économique que le groupe juge peu favorable. Dans un communiqué au nom évocateur « Assurer le succès à long terme d’eBay », publié ce 23 janvier, l’entreprise explique chercher à gagner en agilité et ajoute avoir l’intention de se sépararer, en parallèle de ces suppressions de postes, de certains sous-traitants et contractuels au cours des prochains mois.

Rappelons que cette vague de licenciements n’est pas la première à avoir été mise en œuvre récemment par eBay. Il y a un peu moins d’un an, en février 2023, le groupe avait en effet déjà poussé vers la sortie environ 500 employés, expliquant alors vouloir « gagner en souplesse, en fonction de l’évolution du paysage macroéconomique (…) ». Un argumentaire que Jamie Lannone, CEO d’eBay, reprend plus ou moins à l’identique en ce début d’année 2024.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Licencier… en espérant devenir « plus agile »

« Bien que nous soyons confrontés à des pressions externes, comme un environnement macroéconomique difficile, nous savons que nous pouvons faire mieux avec les facteurs que nous contrôlons. Et si nous faisons des progrès en rapport avec notre stratégie, nos effectifs et nos dépenses globales ont dépassé la croissance générées par nos activités », explique notamment Jamie Lannone. « Pour y remédier, nous mettons en œuvre des changements organisationnels qui alignent et consolident certaines équipes afin d’améliorer l’expérience de bout en bout, mais aussi de mieux répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier », conclut-il.

Comme l’an dernier sur la même période, de nombreuses entreprises de la Tech ont annoncé licencier du personnel en ce mois de janvier 2024. Parmi elles Google, Amazon (dont Twitch et Audible, filiales du groupe, mais aussi MGM et Prime), Discord, Duolingo, Pixar ou encore Unity.

TechCrunch souligne pourtant qu’eBay avait pour sa part enregistré des profits importants sur le troisième trimestre de son année fiscale 2023, engrangeant pas moins de 1,3 milliard de dollars. Pour son quatrième trimestre 2023, le groupe avait néanmoins affiché des prévisions maussades, estimant notamment que les dépenses de consommation étaient sur une trajectoire descendante.

Notons que la firme doit dévoiler le mois prochain son bilan relatif au quatrième trimestre 2023, ce qui nous permettra probablement de découvrir les raisons précises ayant motivé le licenciement de 1 000 personnes supplémentaires.